Japonya, faizi 17 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

BoJ'dan bugünkü para politikası toplantısının ardından yapılan açıklamada, kısa vadeli faiz oranlarının yüzde 0,25'ten yüzde 0,5'e yükseltme kararı alındığı belirtildi.

Böylece, BoJ, faiz oranlarını 2008 küresel finansal krizinden bu yana en yüksek seviyesine çıkardı. Faiz artırımı, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından sadece birkaç gün sonra gelmesi dikkati çekti. Kısa vadeli politika faizini artırma karanının yönetim kurulu üyesi Toyoaki Nakamura'nın muhalif kalmasıyla 8'e karşı 1 oyla alındığı belirtildi.

Karar metninde, ücretler artmaya devam ettiği, temel enflasyonun da yüzde 2'ye doğru kademeli olarak arttığı ifade edildi. Ayrıca metinde, Ocak Görünüm Raporu'nda sunulan görünümün gerçekleşmesi halinde, Bankanın politika faiz oranını artırmaya ve parasal genişlemenin derecesini ayarlamaya devam edeceği aktarıldı.

Söz konusu kararın ardından yen dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,5 artışla 155,32 seviyesine yükseldi. Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,4 değer kazanarak 40 bin 120 puana yükseldi. Üç aylık ekonomik ve fiyat görünüm raporunda kurul, fiyat tahminlerini yükselterek çekirdek enflasyonun üç yıl art arda yüzde 2 hedefinde ya da üzerinde seyredeceğini öngördü.

BoJ, çekirdek tüketici enflasyonunun 2025 mali yılında yüzde 2,4'e ulaşacağını ve 2026'da yüzde 2'ye gerilemesini bekliyor. Banka, Japonya ekonomisinin 2025 mali yılında yüzde 0,9 ila yüzde 1,1 arasında 2026'da yüzde 0,8 ila yüzde 1 arasında büyüme tahmininde de bulundu.