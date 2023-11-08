Japonya Maliye Bakanı'ndan vergi indirimi açıklaması

Parlamento'da konuşan Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, hükümetin yükselen enflasyondan kaynaklanan ekonomik darbeyi hafifletmek için bir önlem paketi kapsamında planlanan bir defalık gelir vergisi artışını birkaç yıla yayabileceği görüşünü bir kenara itmesine ilişkin "Paket kapsamında 2024 yılı için gelir ve bireysel konut vergisini düşüreceğiz. Şu anki varsayımımız vergi indiriminin birkaç yıla yayılmayacağı yönünde" dedi.

İktidardaki koalisyonun bazı milletvekilleri geçtiğimiz günlerde, artan hayat pahalılığından kaynaklanan sıkıntıların devam etmesi halinde vergi indiriminin uzatılabileceğini dile getirmişlerdi.