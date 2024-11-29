Japon yeni dolara karşı güçlendi

Japonya'da bugün açıklanan veriler, ülke ekonomisini yönelik önemli göstergeleri ortaya koydu. Enflasyon Japonya Merkez Bankası'nın hedefleri doğrultusunda hareket ederken yen değer kazandı.

TOKYO ENFLASYONU BELLİ OLDU

Veriler, Tokyo metropol bölgesi için taze gıda hariç tüketici fiyatlarının Ekim ayındaki yıllık yüzde 1,8 artıştan, Kasım ayında yıllık %2,2 arttışa yükseldiğini gösterdi. Bu, enflasyon hızında son üç aydaki ilk hızlanmaya işaret ederken, veri sağlayıcısı Quick tarafından ekonomistler arasında yapılan bir ankette %2,1 olarak tahmin edilen oranın da biraz üzerinde gerçekleşti.

YEN DEĞER KAZANDI

Tokyo fiyatları ülke genelindeki eğilimlerin erken bir göstergesi olarak kabul ediliyor ve enflasyonun merkez bankasının beklentileri doğrultusunda geliştiğine işaret ediyor. Enerji fiyatları, hükümetin enerji sübvansiyonlarının etkilerinin azalması nedeniyle Kasım ayında yıllık bazda %7,4 arttı.

BOJ Başkanı Kazuo Ueda'nın yakından takip ettiği hizmet fiyatları ise Ekim ayındaki %0,8'lik artıştan biraz daha hızlı bir şekilde %0,9 yükseldi.

Enflasyondaki yükselişin faiz oranlarının yakında artırılacağı görüşünü desteklemesi Cuma sabahı yenin yükselmesine neden oldu. Yen, seansın başlarında dolar karşısında 149,85 seviyesine kadar güçlendi. Şu sıralarda 150,17'den işlem görüyor