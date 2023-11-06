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Japonya'da ekonomik önlemler halk için yetersiz kalıyor

Japonların yaklaşık üçte ikisi hükümetin yeni ekonomik teşvik önlemlerinden etkilenmezken, Başbakan Fumio Kishida'ya destek şimdiye kadarki en düşük seviyesine geriledi.

Oluşturma Tarihi 06 Kasım 2023 09:10

Son Güncelleme Tarihi 06 Kasım 2023 09:10

Kyodo haber ajansının yaptığı bir ankete göre, Başbakan Fumio Kishida'ya destek şimdiye kadarki en düşük seviyesine geriledi.

Telefonla yapılan ankete katılanların %62,5'i Perşembe günü açıklanan 17 trilyon yenlik (110 milyar dolar) vergi indirimi ve diğer önlemler paketini yüksek bulmadı.

Kishida'nın kabinesine verilen destek üç hafta öncesine göre 4,0 puanlık bir düşüşle %28,3'e gerilerken, bu oran Kyodo anketinde göreve geldiği Ekim 2021'den bu yana görülen en düşük oran oldu ve son dönemde yapılan diğer anketlerle de paralellik gösterdi.

Kyodo anketinde Liberal Demokrat Parti liderliğindeki hükümete yönelik onay 2009'dan bu yana ilk kez %30'un altına düştü.

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