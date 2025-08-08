CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya'da hanehalkı harcamaları yavaşladı

Japonya'da hanehalkı harcamaları yavaşladı

Japonya'da Haziran ayında hanehalkı harcamaları piyasa beklentilerinin altında bir artış gösterdi. Gıda fiyatlarındaki yükselişin tüketimi olumsuz etkilemesi, genel tüketim eğilimleri üzerinde baskı oluşturdu.

Oluşturma Tarihi 08 Ağustos 2025 08:45

Son Güncelleme Tarihi 08 Ağustos 2025 08:46

Japonya Hükümeti tarafından açıklanan verilere göre, hanehalkı harcamaları Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 yükseldi. Bu oran, piyasa beklentisi olan yüzde 2,6'nın ve Mayıs ayındaki yüzde 4,7'lik artışın altında kaldı.

Mevsimsellikten arındırılmış aylık bazda harcamalar yüzde 5,2 düşüş göstererek Ocak 2021'den bu yana en sert düşüşü kaydetti. Gıda harcamaları ise üç ay sonra ilk kez gerileyerek yüzde 2,1 azaldı; özellikle pirinç harcamalarındaki yüzde 12,1'lik düşüş dikkat çekti. Yetkililer, pirinç fiyatlarındaki artışın alım hacmini azalttığını ve tüketicileri daha düşük fiyatlı ürünlere yönlendirdiğini belirtti.

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) uzun süredir yüzde 2'lik enflasyon hedefini aşan çekirdek enflasyona rağmen, zayıf tüketim ekonomiye yönelik riskleri artırıyor. Bu yılki yüzde 5,25'lik ücret artışları son 34 yılın en yükseği olmasına rağmen, gerçek ücretler enflasyonun gerisinde kalarak altı ay üst üste düşüş yaşadı. Hükümet de ABD tarifelerinin sermaye harcamaları üzerindeki etkisi ve enflasyonun özel tüketimi baskılaması nedeniyle bu mali yıl için ekonomik büyüme tahminini düşürdü.

Uzmanlar, şirket kârlarının tarifeler nedeniyle sıkışması halinde, bunun gelecekteki ücret artışlarını ve ikramiyeleri olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

İlginizi Çekebilir
ABD’de hanehalkı borç seviyesi yükselmeye devam ediyor ABD'de hanehalkı borç seviyesi yükselmeye devam ediyor 06 Ağustos 2025 09:08
Kanada ve Meksika, ABD tarifelerine karşı işbirliği yapacak Kanada ve Meksika, ABD tarifelerine karşı işbirliği yapacak 06 Ağustos 2025 09:05
Reel efektif döviz kuru endeksi temmuzda 69,36 oldu Reel efektif döviz kuru endeksi temmuzda 69,36 oldu 05 Ağustos 2025 15:39
Brent petrolde faiz indirimi beklentisi yaşanıyor Brent petrolde faiz indirimi beklentisi yaşanıyor 05 Ağustos 2025 10:18
Fed üyesi Daly: Faiz indirimi için zaman yaklaştı Fed üyesi Daly: Faiz indirimi için zaman yaklaştı 05 Ağustos 2025 09:41
Avustralya’da hane halkı harcamaları beklentilerden zayıf kaldı Avustralya'da hane halkı harcamaları beklentilerden zayıf kaldı 05 Ağustos 2025 09:28
Çin’in hizmet faaliyetleri son 14 ayın zirvesinde Çin'in hizmet faaliyetleri son 14 ayın zirvesinde 05 Ağustos 2025 09:25
Küresel piyasalar nükleer savaş endişesiyle yoğun veri gündemine odaklandı Küresel piyasalar nükleer savaş endişesiyle yoğun veri gündemine odaklandı 02 Ağustos 2025 11:24
İsviçre, ABD’nin yüzde 39’luk gümrük tarifesini üzüntüyle karşıladı İsviçre, ABD'nin yüzde 39'luk gümrük tarifesini üzüntüyle karşıladı 01 Ağustos 2025 13:24
Avro Bölgesi’nde enflasyon yatay seyretti Avro Bölgesi'nde enflasyon yatay seyretti 01 Ağustos 2025 13:21
Kanada, ABD’nin gümrük tarifesini kararı dolayısıyla hayal kırıklığı yaşıyor Kanada, ABD'nin gümrük tarifesini kararı dolayısıyla hayal kırıklığı yaşıyor 01 Ağustos 2025 10:54
Brent petrolde risk algısı sürüyor Brent petrolde risk algısı sürüyor 01 Ağustos 2025 10:17
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler