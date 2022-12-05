Japonya'nın hizmet sektörü faaliyeti, Kasım ayında üç ayın en yavaş hızında büyüdü.

Au Jibun Bank'ın açıkladığı hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Kasım ayında 53.2'den mevsimsellikten arındırılmış 50.3'e düşerek Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

50 seviyesinin üzerindeki rakam sektörde genişlemeyi işaret ederken, bu seviyenin altı daralmayı gösteriyor.

Anketi derleyen S&P Global Market Intelligence'den ekonomist Laura Denman, yumuşak manşet rakamının arkasında "girdi maliyeti oranları ve satış fiyatı enflasyonunun ilgili tarihsel ortalamalarının oldukça üzerinde kalmasıyla birlikte belirgin kalan" enflasyonist baskılar olduğunu söyledi.

Perşembe günü yapılan ayrı bir hükümet anketi, Japonya'nın Tüketici Güven Endeksinin, 40 yılın en hızlı artışına işaret eden fiyat enflasyonu göz önüne alındığında, Kasım ayında Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini gösterdi.