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Japonya'da reel ücretler yüzde 2,5 düştü

Japonya Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Japonya'da reel ücretler yüzde 2.5 düşüş gösterdi.

Oluşturma Tarihi 09 Mayıs 2024 09:18

Son Güncelleme Tarihi 09 Mayıs 2024 09:18

Japonya Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Japonya'da enflasyona göre düzeltilmiş reel ücretler Mart ayında bir önceki yıla göre %2,5 düşerek iki yıl üst üste gerilemiş oldu.

Veriler, artan yaşam maliyetlerinin nominal ücretleri aşması nedeniyle düşüş hızının bir önceki ayki %1,8'lik düşüşten hızlandığını gösterdi.

Japonya'da ücretlerde ve enflasyonda olumlu bir döngüye ulaşıldığına dair ilk işaretler görülüyor. Ancak çalışanların kazançları hala artan maliyetlerin gerisinde kalıyor ve bu da politika yapıcıların şirketlerin maaşları artırmasını sağlamada karşılaştıkları zorlukların altını çiziyor.

Bazı ekonomistler reel ücretlerin 2024/25 mali yılında bir noktada pozitife dönmesini beklediklerini söylüyor.

Nominal ücretler ya da işçi başına ortalama toplam nakit kazanç, Şubat ayındaki %1,4'lük artıştan yavaşlayarak %0,6 artışla 301.193 yen (1.940,30 dolar) oldu.

Öte yandan, Mart ayında tüketici fiyatları bir önceki yıla göre %3,1 artarak Şubat ayındaki %3,3'ten biraz yavaşladı ve Japonya Merkez Bankası'nın %2'lik enflasyon hedefinin ve fiyat artışlarının üzerinde seyretti.

Toplam nakit kazançlar içinde, temel maaşı belirleyen düzenli ücret %1,7 artarken, fazla mesai ücretleri %1,5 düşerek üst üste dördüncü ay geriledi.

İkramiye ve diğer yardımlar gibi özel ödemeler Mart ayında yıllık bazda %9,4 oranında azaldı.

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