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Japonya'da sanayi üretimi geriledi

Japonya'da sanayi üretimi gerilerken, perakende satışlar artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 27 Aralık 2024 08:50

Son Güncelleme Tarihi 27 Aralık 2024 08:50

Japonya ekonomisi güç kazanıyor ancak göstergeler enflasyon ve perakende satışlarda sağlıklı bir büyüme gösterirken sanayi üretiminde düşüş yaşandığı için ivme dengesiz seyrediyor.

Sanayi üretimi Kasım ayında son üç ayda ilk kez düşerek denizaşırı talepteki yumuşamanın ihracata dayalı ekonomiye zarar verdiğine işaret etti.

Çip ekipmanı ve otomobil üretimindeki daralma nedeniyle sanayi üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre %2,3 düştüğünü gösterdi ve Japonya'nın kırılgan ekonomik toparlanmasının gücü konusunda şüphe uyandırdı. Piyasa, Kasım ayında üretimdoe düşüşün yüzde 3,4 olmasını bekliyordu.

Japon şirketleri sanayi üretiminin Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 artmasını, Ocak ayında artışın yüzde 1,3 olmasını bekliyorlar.

Açıklanan verilere göre, perakende satışlar bir önceki ay %1,3 arttıktan sonra Kasım ayında bir önceki yıla göre %2,8 arttı.

Ekonomistler satışlardaki artışı tatil alışverişine ve kışlık giysi ve ürünlere olan talebi artıran serin havaya bağladı.

İşgücü piyasasındaki sıkılığı gösteren daha fazla veri de olumlu bir işaret ve ücretler üzerinde yukarı yönlü baskıyı göstermekte. Kasım ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre değişmeyerek %2,5 olarak gerçekleşti.

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