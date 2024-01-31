Japonya'da tüketici güven endeksi son iki yılın en yüksek seviyesinde

Japonya Kabinesi tarafından her ay düzenlenen anket sonuçlarına göre, bir önceki ay 37,2 olan mevsimsel düzeltilmiş verilerle tüketici güven endeksi, Ocak ayında 38,0 puana yükseldi. Böylece 2021 yılı Aralık ayında görülen 39,1 puanın ardından en yüksek seviye görüldü.



Tüketicinin genel gelir şartları ile ilgili görüşlerini yansıtan endeks

0,8 puan artışla 36,5 puana çıktı.

Gelir artışı endeksi 0,1 puan artışla 3972 puan, istihdam endeksi 1,0 puan artışla 42,9 puan ve dayanıklı mal alma isteği endeksi 1,4 puan artışla 32,8 puana yükseldi.



Anket 15 Ocak son tarihi itibarıyla 8 bin 400 hane ile gerçekleştirildi. Hanelerin 5.376'sı iki veya daha fazla kişiden, 3.024'ü tek kişiden oluşuyor. Ankete katılanların yanıtlama oranı yüzde 92,5 oldu. 2 veya daha fazla kişiden oluşan hanehalklarında yanıtlama oranı yüzde 92,2, tek kişilik hanehalklarında yanıtlama oranı yüzde 93,1 olarak gerçekleşti.