Uluslararası Enerji Ajansı, küresel petrol talebi tahminlerini yükseltti

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), aylık raporunda 2026 yılına ilişkin küresel petrol talebi artış öngörüsünü yukarı yönlü revize etti. Ajans, 2026'da talep artışının daha önce öngörülen günlük 860 bin varilden 930 bin varile çıkarıldığını açıkladı. Ayrıca 2025 yılında küresel petrol talebinin günlük 850 bin varil artacağı tahmin edildi.

Bununla birlikte, küresel petrol arzındaki artış beklentisi de günlük 2,5 milyon varile yükseltildi. Söz konusu tahmin, bir önceki ay 2,4 milyon varil/gün seviyesinde açıklanmıştı.

Bu revizyonlar doğrultusunda, 2026'da toplam küresel petrol arzının talebi günlük yaklaşık 3,69 milyon varil aşacağı öngörülüyor. Önceki raporda bu fark 3,84 milyon varil olarak hesaplanmıştı.

IEA ayrıca, Aralık ayında küresel petrol arzının bir önceki aya kıyasla 350 bin varil azaldığını bildirdi. Raporda, Aralık ayındaki bu ek düşüşün, 2025'in başından itibaren biriken arz fazlasını kademeli olarak erittiği ifade edildi.

Ancak Ajans, yaklaşan mevsimsel rafineri bakım döneminin ham petrol talebini zayıflatacağına dikkat çekerek, piyasada denge sağlanabilmesi için üretimde ilave kesintilerin gündeme gelebileceğini vurguladı. IEA, mevcut durumda yüksek seyreden denge tablolarının piyasa aktörlerine güven verdiğini ve fiyatlar üzerinde baskıyı sınırladığını da belirtti.