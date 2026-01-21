Küresel LNG arzı 2026 yılında artacak

S&P Global Energy, Kpler ve Rystad Energy tahminleri, bu yıl ağırlıklı olarak ABD ve Katar'dan olmak üzere en az 35 milyon metrik ton yeni kapasitenin devreye gireceğini öngörüyor. Bu, küresel LNG arzını yıllık bazda %10'a kadar artırabilir. Kpler, Rystad, ICIS ve Rabobank'ın 2026 arz tahminleri 460 milyon ile 484 milyon metrik ton aralığında yer alıyor.

Ek arz, küresel fiyatlar üzerinde baskı oluşturacak. Rabobank, Rystad ve Kpler analistleri, Asya spot LNG'si için 2026 yılı ortalamasının milyon İngiliz ısı birimi (mmBtu) başına 9,50 ila 9,90 dolar aralığında olacağını, bunun 2025'teki 12,45 dolarlık ortalamadan daha düşük olduğunu öngörüyor. Rystad ve Kpler, Avrupa referans fiyatı olan Hollanda'daki TTF gaz fiyatları için bu yılki ortalamanın mmBtu başına 9,50 ila 9,74 dolar aralığında olacağını, bunun da 2025 ortalaması olan 14,20 dolardan düşük olduğunu tahmin ediyor.

Vortexa, Rabobank ve S&P Global Energy analistlerine göre, Asya LNG ve Avrupa gaz fiyatlarındaki yumuşama ile ABD referans fiyatı Henry Hub'a olan fiyat farkları daralacak ve bu da gaz besleme maliyetlerinin arttığı bir dönemde ABD LNG ihracat marjlarını sıkıştıracak.