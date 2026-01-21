CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Küresel LNG arzı 2026 yılında artacak

Küresel LNG arzı 2026 yılında artacak

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin 2026 yılında artışa geçmesi, 2022 yılındaki Ukrayna savaşından bu yana görülen kısıtlamaları hafifletmesi ve fiyatları baskılaması bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 21 Ocak 2026 11:04

S&P Global Energy, Kpler ve Rystad Energy tahminleri, bu yıl ağırlıklı olarak ABD ve Katar'dan olmak üzere en az 35 milyon metrik ton yeni kapasitenin devreye gireceğini öngörüyor. Bu, küresel LNG arzını yıllık bazda %10'a kadar artırabilir. Kpler, Rystad, ICIS ve Rabobank'ın 2026 arz tahminleri 460 milyon ile 484 milyon metrik ton aralığında yer alıyor.

Ek arz, küresel fiyatlar üzerinde baskı oluşturacak. Rabobank, Rystad ve Kpler analistleri, Asya spot LNG'si için 2026 yılı ortalamasının milyon İngiliz ısı birimi (mmBtu) başına 9,50 ila 9,90 dolar aralığında olacağını, bunun 2025'teki 12,45 dolarlık ortalamadan daha düşük olduğunu öngörüyor. Rystad ve Kpler, Avrupa referans fiyatı olan Hollanda'daki TTF gaz fiyatları için bu yılki ortalamanın mmBtu başına 9,50 ila 9,74 dolar aralığında olacağını, bunun da 2025 ortalaması olan 14,20 dolardan düşük olduğunu tahmin ediyor.

Vortexa, Rabobank ve S&P Global Energy analistlerine göre, Asya LNG ve Avrupa gaz fiyatlarındaki yumuşama ile ABD referans fiyatı Henry Hub'a olan fiyat farkları daralacak ve bu da gaz besleme maliyetlerinin arttığı bir dönemde ABD LNG ihracat marjlarını sıkıştıracak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Venezuela, petrol satışından 300 milyon dolarlık gelir elde etti Venezuela, petrol satışından 300 milyon dolarlık gelir elde etti 21 Ocak 2026 07:39
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 20 Ocak 2026 16:36
Avrupa Birliği: Müttefikler arasında önerilen ilave gümrük vergileri hata Avrupa Birliği: Müttefikler arasında önerilen ilave gümrük vergileri hata 20 Ocak 2026 16:09
New York Borsası 7/24 işleme hazırlanıyor New York Borsası 7/24 işleme hazırlanıyor 20 Ocak 2026 16:05
Gazprom: Avrupa’daki gaz depolama tesislerinin yarısı boşaldı Gazprom: Avrupa'daki gaz depolama tesislerinin yarısı boşaldı 20 Ocak 2026 15:56
İngiltere Merkez Bankası’ndan uyarı: Trump’ın Fed’e müdahalesi küresel risk yaratabilir İngiltere Merkez Bankası'ndan uyarı: Trump’ın Fed’e müdahalesi küresel risk yaratabilir 20 Ocak 2026 15:13
AB Komisyonu: Grönland’a yatırımları artıracak girişimler için çalışıyoruz AB Komisyonu: Grönland'a yatırımları artıracak girişimler için çalışıyoruz 20 Ocak 2026 14:30
Avrupa’nın en büyük ekonomisi için 4 yıl sonra en yüksek iyimserlik Avrupa'nın en büyük ekonomisi için 4 yıl sonra en yüksek iyimserlik 20 Ocak 2026 13:57
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 20 Ocak 2026 13:27
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 20 Ocak 2026 12:09
Almanya’da üretici enflasyonu beklenenden daha fazla düştü Almanya'da üretici enflasyonu beklenenden daha fazla düştü 20 Ocak 2026 10:28
İngiltere’de işsizlik oranı Kasım ayında yüzde 5,1 yükseldi İngiltere'de işsizlik oranı Kasım ayında yüzde 5,1 yükseldi 20 Ocak 2026 10:37
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.753,8000 Değişim 98,43 Son veri saati:
Düşük 12748,81 Yüksek 12847,24
Açılış
43,3047 Değişim 0,0406 Son veri saati:
Düşük 43,2618 Yüksek 43,3024
Açılış
50,7561 Değişim 0,1025 Son veri saati:
Düşük 50,7369 Yüksek 50,8394
Açılış
6.753,0560 Değişim 186,375 Son veri saati:
Düşük 6617,874 Yüksek 6804,249
Açılış
131,8882 Değişim 3,0303 Son veri saati:
Düşük 129,9986 Yüksek 133,0289
Açılış
BİST En Aktif Hisseler