ECB Başkanı Lagarde: Daha fazla tarifenin enflasyona etkisi küçük olur

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'a göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın son tehditleri, Euro Bölgesi için ortalama tarife oranını yüzde 12 civarından yüzde 15'e çıkacak.

Lagarde "Enflasyonumuz çok az etkilenecek, muhtemelen yukarı yönlü olacak, ancak enflasyonu yüzde 1,9 ile kontrol altında tuttuğumuz için etkisi minimum düzeyde olacaktır" ifadelerini kullandı.

Lagarde, Almanya dahil büyük ihracatçı ülkelerin diğerlerinden daha fazla darbe alacağı uyarısında bulunarak, muhtamel bir güven şokuna işaret etti.

Lagarde, "Çok daha ciddi olan, Başkan Trump'ın sürekli geri adımlarının yarattığı belirsizlik derecesi" dedi.

"PARA POLİTİKASI İYİ DURUMDA"

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, konuşmasında para politikasının iyi bir durumda olduğunu ifade ederek; büyüme, üretkenlik ve borç konusunda daha iyiy elde edebileceklerini dile getirdi.

Lagarde ayrıca, Fransa'nın borç azaltma yoluna sadık kalmasını istedi.