Anasayfa Finans Ekonomi ABD Hazine Bakanı Bessent: Önceliğimiz büyüme, endişemiz yok

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Dünya Ekonomik Forumu için bulunduğu Davos’ta düzenlediği basın toplantısında, Washington’un “America First” odaklı ticaret politikasını savundu. Son günlerde küresel piyasalarda artan oynaklığa dair endişeleri kabul etmeyen Bessent, ABD’nin G20 dönem başkanlığı süresince temel önceliğinin ekonomik büyüme olacağını vurguladı.

Oluşturma Tarihi 21 Ocak 2026 11:01

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, G20 başkanlıkları döneminde yalnızca ABD'nin değil, müttefik ülkelerin de yararına olacak bir ajandaya sahip olduklarını belirterek, bu ajandanın merkezinde büyümenin yer aldığını söyledi. Serbest ticaretin ancak adil koşullar altında değer taşıdığını vurgulayan Bessent, ABD'nin ticaret açığının eşi benzeri görülmemiş bir hızla gerilediğini dile getirdi. Ayrıca ülkede güçlü bir yatırım ortamının oluştuğunu ve sermaye harcamalarında (CAPEX) yeni ve sağlam bir büyüme sürecine girildiğini kaydetti.

Bessent, ABD'nin küresel sermaye için hala "bir numaralı destinasyon" olduğunu söylerken, Avrupa'ya da mesaj verdi. Avrupa ülkelerinin hem kendi iç pazarlarında hem de dış ticarette engelleri azaltması gerektiğini savunan Bessent, İsviçre'yi "ağırlığının üzerinde performans gösteren bir sanayi gücü" olarak nitelendirdi. İsviçre'nin AB çizgisine yaklaşmasının hayal kırıklığı yaratacağını da sözlerine ekledi.

Son günlerde Başkan Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin açıklamalarının ardından ABD varlıklarında yaşanan satışlara değinen Bessent, bu konuda endişeli olmadığını söyledi. Danimarka'nın ABD Hazine tahvilleri pozisyonunu "önemsiz" olarak tanımlayan Bessent, Grönland geriliminin tahvil piyasasında kalıcı bir satış dalgasına yol açmayacağını savundu.

Fed'e yönelik eleştirilerini de yineleyen Bessent, Fed Başkanı Jerome Powell'ı kurumu siyasallaştırmakla suçladı ve iç denetim yapılmamasından rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Japonya ile piyasa istikrarı konusunda temas halinde olduklarını belirten Bessent, küresel finansal dalgalanmaların kontrol altına alınabileceği mesajını verdi.

Öte yandan Bessent, Başkan Trump'ın Davos programına da değinerek, uçağında yaşanan teknik bir sorun nedeniyle Trump'ın foruma yaklaşık üç saat gecikmeli katılacağını söyledi.

