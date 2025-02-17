Japonya'nın büyüme rakamları BOJ'un politikasını hızlandırabilir

Yen, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) daha fazla faiz artırımına gideceği beklentilerinin artmasıyla sabah seansında diğer G-10 ve Asya para birimlerinin çoğu karşısında güçlendi.

RBC Capital Markets'tan Alvin T. Tan, daha önce açıklanan ve Japonya ekonomisinin 4. çeyrekte yıllık bazda %2,8 büyüdüğünü gösteren öncü hükümet verilerinin konsensüs beklentilerinden çok daha hızlı olduğunu söyledi.

Tan, Japonya'nın çeyrek dönemlik büyümesinin son üç çeyrekte olumlu sonuçlar verdiğini ve bunun BOJ'u politika normalleşmesinin hızını artırma olasılığını değerlendirirken rahatlatacağını da sözlerine ekledi.

State Street Global Advisors (SSGA) APAC ekonomisti Krishna Bhimavarapu da, Japonya'nın son GSYİH verilerinin daha fazla faiz artırımı için durumu desteklediğini söyledi.

Ekonomist, ekonomik büyüme rakamlarındaki olumlu sürprizin özel tüketim ve net ihracattaki daha iyi bir gösteriden kaynaklandığını belirtti.

SSGA'ya göre açıklanan veriler ekonomik ortamının beklenenden daha erken gelecek bir faiz artışına elverişli olduğuna işaret ediyor olabilir.