CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya'nın hizmet faaliyetleri güçlendi

Japonya'nın hizmet faaliyetleri güçlendi

Japonya'nın hizmet faaliyetleri güçlü talep ve iş genişlemesiyle Aralık ayında üst üste ikinci ay genişledi.

Oluşturma Tarihi 06 Ocak 2025 08:41

S&P Global Market Intelligence tarafından derlenen ankete göre, Au Jibun Bank Hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayındaki 50,5'ten Aralık ayında 50,9'a yükseldi. Bu öncü okuma olan 51,4'ten düşüktü, ancak üst üste ikinci ay genişlemeyi daralmadan ayıran 50,0 eşiğinin üzerinde kaldı.

S&P Global Market Intelligence ekonomisti Usamah Bhatti, "Aralık verileri, hem iş faaliyetlerinde hem de yeni işlerde sürdürülebilir artışlarla Japon hizmet sektörü için olumlu bir ay olduğunu ortaya koydu." dedi.

Anket, yeni iş alt endeksinin Aralık ayında üst üste altıncı ay yükseldiğini ve özellikle iç pazardan yeni müşteri edinmelerinin öncülüğünde dört ayın en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdi.

İstihdam, Kasım ayından itibaren yavaşlamasına rağmen üst üste 15'inci ay büyüdü. Ankete katılan firmalar, iş genişleme planlarına uygun olarak daha fazla çalışan işe aldıklarını söyledi.

Aralık ayında iş duygusu pozitif kaldı, ancak iyimserlik seviyesi Kasım ayından itibaren biraz azaldı. Ankete katılan firmalar, önümüzdeki yıl talebin ve faaliyetin artacağı konusunda umutlu olduklarını dile getirdiler.

Üretim ve hizmet faaliyetlerini birleştiren bileşik PMI, Kasım ayındaki 50,1'den Aralık ayında 50,5'e yükseldi.

İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 31 Aralık 2024 12:53
Çin’de imalat sektörü aralıkta genişlemeye devam etti Çin'de imalat sektörü aralıkta genişlemeye devam etti 31 Aralık 2024 12:51
Demir cevheri yüzde 15 geriledi Demir cevheri yüzde 15 geriledi 31 Aralık 2024 12:49
Brent petrolün varil fiyatı 74,60 dolar Brent petrolün varil fiyatı 74,60 dolar 31 Aralık 2024 09:48
Küresel piyasalarda 2024’ün son gününde negatif seyir Küresel piyasalarda 2024'ün son gününde negatif seyir 31 Aralık 2024 09:28
Brent petrolün varil fiyatı 73,78 dolar Brent petrolün varil fiyatı 73,78 dolar 30 Aralık 2024 10:11
Küresel piyasalarda karışık seyir hakim Küresel piyasalarda karışık seyir hakim 30 Aralık 2024 09:20
Ons altın, yatay seyretti! Piyasalar Trump politikalarına odaklandı Ons altın, yatay seyretti! Piyasalar Trump politikalarına odaklandı 30 Aralık 2024 08:47
Yuan dolar karşısında 14 ayın en düşük seviyesinde Yuan dolar karşısında 14 ayın en düşük seviyesinde 30 Aralık 2024 08:42
Küresel piyasalar yeni yıla sakin veri gündemiyle başlayacak Küresel piyasalar yeni yıla sakin veri gündemiyle başlayacak 28 Aralık 2024 12:38
Çin ilk üç çeyrekte 241,3 milyar dolarlık cari fazla verdi Çin ilk üç çeyrekte 241,3 milyar dolarlık cari fazla verdi 28 Aralık 2024 10:22
Alman iş dünyası dernekleri 2025 için karamsar Alman iş dünyası dernekleri 2025 için karamsar 27 Aralık 2024 16:14
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler