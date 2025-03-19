Japonya'nın ihracatında artış devam etti

Japonya'nın ihracatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikalarına ilişkin artan endişelerin yol açtı stoklama ihtiyacının da etkisilyle Şubat ayında arttı. İhracat beş aydır artıyor.

Verilere göre toplam ihracat Şubat ayında yıllık bazda %11,4 artarak, %12,1'lik medyan piyasa tahmininin altında kaldı. Ocak ayında ise ihracat %7,2 artmıştı.

Trump'ın agresif gümrük vergileri tehdidi, Sony Group gibi bazı Japon şirketlerinin ABD'de stoklama yapmasına yol açtı ve bu adım genel ihracat hacmini geçici olarak artırmış olabilir.

Verilere göre, ABD'ye yapılan ihracat Şubat ayında bir önceki yıla göre %10,5 artarken, Çin'e yapılan ihracat %14,1 arttı. Çin'e yapılan sevkiyatlar, Ay Yeni Yılı tatilinin bu yıl normalden daha erken bitmesi nedeniyle geçen ay daha fazla iş günü olmasından etkilenmiş olabilir.

İthalat Şubat ayında bir önceki yıla göre %0,7 düşerken, piyasada %0,1 artış bekleniyordu.

Sonuç olarak, Japonya 722,8 milyar yen fazla tahminine kıyasla 584,5 milyar yen ticaret fazlası verdi.