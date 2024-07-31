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Japonya'nın sanayi üretimi düştü

Japonya'nın sanayi üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 düştü.

Oluşturma Tarihi 31 Temmuz 2024 08:48

Son Güncelleme Tarihi 31 Temmuz 2024 08:48

Japonya'nın Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın verilerine göre, raporlama ayında fabrika ve madenlerdeki mevsimsellikten arındırılmış üretim endeksi, Mayıs ayındaki yüzde 3,6'lık artışın tersine, 2020 baz değeri olan 100'e karşı 100,6 olarak gerçekleşti.

Bakanlık genel düşüşü ulaşım ekipmanları sektöründeki üretim düşüşüne bağlarken, otomobil sektöründeki üretim duraklamasının etkisini gerekçe gösterdi.

Sanayi sevkiyatları endeksi aylık bazda yüzde 4,3 kayıpla 99,4'e gerilerken, stoklar endeksi yüzde 0,6 düşüşle 102,7'ye geriledi.
Genel olarak, ankete katılan 15 sektörün tamamı raporlama döneminde üretimde bir önceki aya göre düşüş bildirirken, otomobil ve imalat makineleri sektörleri daralmaya öncülük etti.

Bakanlık, Japonya'da sanayi üretiminin "kararsız bir şekilde dalgalanırken zayıflık gösterdiği" yönündeki temel değerlendirmesini sürdürdü.

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