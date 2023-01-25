CNBC'ye konuşan JPMorgan'ın baş piyasa stratejisti Marko Kolanovic, "Temel göstergeler kötüleşiyor ve piyasa yukarı gidiyor. Bir noktada duvara toslayacak" ifadelerini kullanırken, piyasaların bir resesyon olasılığı fiyatlamadığını, kendisinin temel senaryosunun ekonomide bir sert iniş yaşanacağı yönünde olduğunu belirtti.

"Kısa vadeli faiz oranları son 6 ayda çok yükseldi ve bu faiz oranları muhtemelen biraz daha yukarı gidecekler ve orada kalacaklar" diye konuşan Kolanovic, "Tüketiciler çok fazla borç aldılar. Faiz oranları yukarı gitti. Tüketiciler bu yıl geçen yıla göre çok, çok daha az dayanıklı olacaklar" dedi.

"Yüzde 5 faiz oranı ile bu ekonominin çalışabileceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullanan Kolanovic, girişim sermayesi şirketlerinin böyle bir ortamda var olamayacaklarını savundu. Fed'in biraz çekinmesi gerektiğini ileri süren Kolanovic, bu yıl bir faizç indirimi olabileceğini de söyledi.