Kahve fiyatları son 50 yılın zirvesinde

AB'nin ormansızlaşmaya ilişkin yasaları küresel arz sıkıntısına piyasalardaki belirsizlikler eklenince kahve fiyatların rekor seviyelerden yükseldi. Küresel piyasalarda son 50 yılın en yüksek seviyelerini gören kahve fiyatları yükselmeye devam ediyor.

1977'DEN BERİ İLK

Yüksek kaliteli arabica çekirdeklerini takip eden vadeli işlemler New York'ta yüzde 4,7 artışla pound başına 3,23 dolara yükseldi. Böylelikle çekirdek fiyatları 1977'den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Yılın başından bu yana fiyatlardaki artış yüzde 70 oranında artış göstermiş oldu. Hazır kahvede kullanılan daha ucuz robusta çekirdeklerinin Londra vadeli işlemleri yüzde 7 artışla ton başına 5.507 dolara yükseldi ve yıl başındaki fiyatının neredeyse iki katına çıktı.

DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM

AB yasaları olası kıtlıklar ve ormansızlaştırılmış arazilerin ekinler için kullanılmasını yasaklıyor. Uzmanlar, kahve kavurucuları ve çekirdek tüketimi için işleyen ticari alıcılar bu durumun belirsizliklere neden olduğunu ifade ediyor.

StoneX'te ticaret ortağı olan Tomas Araujo, "Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Bu durum bu yıl çözülmeyecek ve bu yüzden kavurmacılar panik moduna girmeye başladı." dedi