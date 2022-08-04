Kashkari New York'ta düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "Bazı ekonomistler, gelecek yıl faiz oranlarını düşürmemizi beklediklerini belirtiyorlar. İmkansız olduğunu söylemek istemiyorum, ancak enflasyon dinamikleri hakkında bildiklerime bakıldığında, şu anda bu çok olası bir senaryo gibi görünmüyor." dedi.

Minneapolis Fed Başkanı, daha olası senaryonun faiz artırmaya devam edilmesi ve sonrasında enflasyonun yüzde 2'ye geri dönme yolunda olduğuna dair çok fazla güvenimiz olana kadar orada durmamız" şeklinde konuştu.