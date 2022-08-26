Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov'un ev sahipliğindeki toplantıya, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, Kazakistan Başbakanı Alihan Smailov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mihail Myasnikoviç katıldı.

AEB üye ülke hükümet başkanları toplantısında, birliğin gözlemci üye ülkelerinden Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov da onur konuğu olarak yer aldı.

Toplantıda, ortak bir gaz piyasasının oluşturulması, endüstriyel iş birliğinin finansmanı, entegrasyon ulaştırma projelerinin geliştirilmesi ve alkol piyasasının düzenlenmesi dahil olmak üzere, AEB içinde entegrasyonu derinleştirmeye yönelik güncel konular konuşuldu.

AEB ÜYE ÜLKELERİNİN KARŞILIKLI TİCARETİ ARTIYOR

Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov, toplantıda yaptığı konuşmada, birliğin üye ülkelerle bu yılın ilk 6 ayında karşılıklı ticaretin yüzde 34 arttığına dikkati çekerek "Kırgızistan'ın birlik üye ülkelere ihracatı yüzde 69, ithalatı ise yüzde 23 arttı." dedi.

Caparov, AEB içinde malların, hizmetlerin, işçilerin ve sermayenin serbest dolaşımına ilişkin kuralların açık, anlaşılır ve uygulanabilir olması gerektiğini belirterek "Bu tür kuralların ihlali için sorumluluk önlemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Kazakistan'ın AEB ülkeleri ile ticaret hacminin yüzde 4,8 artarak 12,6 milyar dolara ulaştığını ifade eden Smailov da "Birliğin üye ülkeleri şu anda özellikle gıda ürünleri fiyatlarında ciddi bir artışla karşı karşıya. Gıda fiyatları ortalama yüzde 12,9 arttı." diye konuştu.

Rusya Başbakanı Mişustin, birlik üye ülkelerinin arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanımının yüzde 75'e yükseldiğini ifade etti.

Endüstriyel iş birliğinin güçlendirmesi ve üretim tesislerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Mişustin, şunları kaydetti:

"Bağımsız Devletler Topluluğundaki ortaklarla iş birliğini genişletmeyi kilit bir alan olarak görüyoruz. Bunlar bizim en yakın komşularımız, dostlarımız ve müttefiklerimizdir. Lojistik zincirlerinin ve rotalarının yeniden yönlendirilmesini dikkate alarak, Asya-Pasifik bölgesi, Orta Doğu, Latin Amerika ve Afrika ülkeleriyle yapıcı iş birliğinden yanayız. Mevcut gelişmelerin Çin, Mısır, Hindistan, İran ve ayrıca ŞİÖ (Şanghay İşbirliği Örgütü) ve ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) gibi bölgesel birlikler ile iş birliği içinde kullanılması önemlidir."

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkesinin de birliğin üye ülkeleriyle karşılıklı ticaretinin geçen yılın ocak-haziran dönemine kıyasla yüzde 52 arttığını kaydederek "Birlik üye ülkelere ihracatımız yüzde 48,9, ithalatımız ise yüzde 54,2 arttı." diye konuştu.

Toplantı kapsamında, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un himayelerinde Bağımsız Devletler Topluluğu ve Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkelerin 1. Gençlik Forumu düzenlendi.