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Konut alacaklar son 70 yılın en zor koşullarıyla karşı karşıya

İngiltere'de ilk kez konut alacakların, yüksek faizler nedeniyle son 70 yılın en zorlu koşullarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Oluşturma Tarihi 22 Nisan 2024 11:25

Son Güncelleme Tarihi 22 Nisan 2024 11:25

Londra merkezli kooperatif birliği Building Societies Association'ın (BSA) yeni raporunda, İngiltere'de ilk kez ev sahibi olacakların karşılaştığı en büyük zorluğun ekonomik koşullar olduğu ifade edildi.

Ev sahibi olmak için ortalamanın üzerinde iki gelire sahip olunması gerektiği veya aile yardımına ihtiyaç duyulduğu kaydedilen raporda, aile yardımı almayan, bekar veya düşük gelirlilerin ev sahibi olmasının çok zor olduğu aktarıldı.

Raporda, talep edilen yüksek depozit miktarının yanı sıra faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle ilk kez ev sahibi olacak kişilerin son 70 yılın en zorlu koşullarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

EMLAK PİYASASINDA YENİ DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ VAR

Bozulan emlak piyasasında yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekilen raporda, son 20 yıldır gençlerin ev sahibi olma oranının düşüşte olduğu vurgulandı.

BSA Mortgage ve Konut Politikası Birimi Başkanı Paul Broadhead, rapora ilişkin değerlendirmesinde, "İlk kez ev sahibi olma koşulları, en az son 70 yılın en pahalı seviyesinde. İlk kez ev sahibi olacaklar için düzgün işleyen bir konut piyasası gerekli ve piyasa için radikal değişikliklere ihtiyaç var. Konut piyasasındaki mevcut yüksek fiyat-gelir koşulları, ev sahibi olmak isteyenlere yardımcı olmuyor." ifadelerini kullandı.

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