Körfez’de enerji tesislerine peş peşe saldırılar: Piyasalar sarsıldı

Saldırılar sonucunda bazı tesislerde yangınlar ve hasarlar meydana gelirken, bazıları geçici olarak üretimi durdurdu ya da "mücbir sebep" ilan ederek kapasiteyi düşürdü.

BAE'de 19 Mart'ta Habşan Doğalgaz Tesisi ve Bab Petrol Sahası'na yönelik füze saldırıları engellendi. Ancak düşen parçalar nedeniyle doğalgaz tesisindeki faaliyetler durduruldu. Ülkenin gaz ihtiyacının yaklaşık %80'ini karşılayan bu tesisin devre dışı kalması önemli bir risk oluşturdu.

Katar'da ise 18 Mart'ta Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ne düşen füze, LNG tesisinde yangına yol açtı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınsa da tesis için "mücbir sebep" ilan edildi. Dünya LNG arzının yaklaşık %20'sini sağlayan bölgede yaşanan hasarın, ülkenin ihracat kapasitesini %17 azalttığı ve yıllık yaklaşık 20 milyar dolarlık kayba neden olduğu belirtildi. Hasarın giderilmesinin 5 yıla kadar sürebileceği ifade ediliyor.

Bahreyn'de BAPCO, 5 ve 9 Mart'taki saldırıların ardından faaliyetlerinde "mücbir sebep" ilan etti. Sınırlı hasara rağmen iç piyasa arzının kesintisiz sürdüğü açıklandı.

Kuveyt'te 19 Mart'ta Abdullah ve Ahmedi limanlarındaki iki rafineri İHA saldırılarına maruz kaldı. Yangınlar hızla söndürülürken, ülke güvenlik riskleri nedeniyle üretimde kısmi azaltıma gitti.

Suudi Arabistan'da da Mart ayı boyunca çeşitli rafineriler hedef alındı. Yanbu'daki Samref Rafinerisi'ne 19 Mart'ta saldırı girişimi olurken, Ras Tanura ve diğer tesislerde de önceki günlerde benzer girişimler yaşandı. Hasarlara rağmen enerji arzında büyük bir kesinti meydana gelmedi.

Tüm bu gelişmeler, Hürmüz Boğazı üzerinden geçen enerji sevkiyatını olumsuz etkiledi. Saldırıların ardından petrol ve doğalgaz fiyatlarında ciddi artışlar görüldü. Katar Enerji yetkilileri, gerilimin sürmesi halinde petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail saldırılarına İran'ın bölgedeki ABD üslerinin bulunduğu ülkelere yönelik karşılık vermesiyle, Orta Doğu'daki gerilim enerji piyasalarını doğrudan etkileyen bir krize dönüştü.