Körfez’de enerji tesislerine peş peşe saldırılar: Piyasalar sarsıldı

28 Şubat’ta İsrail ve ABD tarafından İran’a yönelik başlatılan saldırıların ardından, İran bölgedeki karşı hamlelerini artırdı. Bu süreçte, 5 Arap ülkesinde toplam 8 kritik enerji tesisi hedef alındı. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Kuveyt’teki bu tesisler, küresel enerji arzı açısından büyük önem taşıyor.

Oluşturma Tarihi 20 Mart 2026 14:35

Saldırılar sonucunda bazı tesislerde yangınlar ve hasarlar meydana gelirken, bazıları geçici olarak üretimi durdurdu ya da "mücbir sebep" ilan ederek kapasiteyi düşürdü.

BAE'de 19 Mart'ta Habşan Doğalgaz Tesisi ve Bab Petrol Sahası'na yönelik füze saldırıları engellendi. Ancak düşen parçalar nedeniyle doğalgaz tesisindeki faaliyetler durduruldu. Ülkenin gaz ihtiyacının yaklaşık %80'ini karşılayan bu tesisin devre dışı kalması önemli bir risk oluşturdu.

Katar'da ise 18 Mart'ta Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ne düşen füze, LNG tesisinde yangına yol açtı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınsa da tesis için "mücbir sebep" ilan edildi. Dünya LNG arzının yaklaşık %20'sini sağlayan bölgede yaşanan hasarın, ülkenin ihracat kapasitesini %17 azalttığı ve yıllık yaklaşık 20 milyar dolarlık kayba neden olduğu belirtildi. Hasarın giderilmesinin 5 yıla kadar sürebileceği ifade ediliyor.

Bahreyn'de BAPCO, 5 ve 9 Mart'taki saldırıların ardından faaliyetlerinde "mücbir sebep" ilan etti. Sınırlı hasara rağmen iç piyasa arzının kesintisiz sürdüğü açıklandı.

Kuveyt'te 19 Mart'ta Abdullah ve Ahmedi limanlarındaki iki rafineri İHA saldırılarına maruz kaldı. Yangınlar hızla söndürülürken, ülke güvenlik riskleri nedeniyle üretimde kısmi azaltıma gitti.

Suudi Arabistan'da da Mart ayı boyunca çeşitli rafineriler hedef alındı. Yanbu'daki Samref Rafinerisi'ne 19 Mart'ta saldırı girişimi olurken, Ras Tanura ve diğer tesislerde de önceki günlerde benzer girişimler yaşandı. Hasarlara rağmen enerji arzında büyük bir kesinti meydana gelmedi.

Tüm bu gelişmeler, Hürmüz Boğazı üzerinden geçen enerji sevkiyatını olumsuz etkiledi. Saldırıların ardından petrol ve doğalgaz fiyatlarında ciddi artışlar görüldü. Katar Enerji yetkilileri, gerilimin sürmesi halinde petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail saldırılarına İran'ın bölgedeki ABD üslerinin bulunduğu ülkelere yönelik karşılık vermesiyle, Orta Doğu'daki gerilim enerji piyasalarını doğrudan etkileyen bir krize dönüştü.

İlginizi Çekebilir
Fed’in faiz kararı sonrası altın ve gümüş fiyatları geriliyor Fed'in faiz kararı sonrası altın ve gümüş fiyatları geriliyor 19 Mart 2026 15:11
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu 19 Mart 2026 15:06
AB’den nükleer teknolojilere 330 milyon avro kaynak AB'den nükleer teknolojilere 330 milyon avro kaynak 19 Mart 2026 14:45
İngiltere’de işsizlik sabit kaldı: Ücret artışları yavaşladı İngiltere’de işsizlik sabit kaldı: Ücret artışları yavaşladı 19 Mart 2026 14:15
İsviçre Merkez Bankası faizi sabit bıraktı: Enflasyon beklentisini yukarı çekti İsviçre Merkez Bankası faizi sabit bıraktı: Enflasyon beklentisini yukarı çekti 19 Mart 2026 14:04
Ocak’ta LPG üretimi arttı: İthalat ve satışlar geriledi Ocak'ta LPG üretimi arttı: İthalat ve satışlar geriledi 19 Mart 2026 14:01
İtalya’da hükümet akaryakıt fiyatlarında geçici vergi indirimine gitti İtalya'da hükümet akaryakıt fiyatlarında geçici vergi indirimine gitti 19 Mart 2026 13:12
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 19 Mart 2026 12:13
Alman kimya şirketi Lanxess küçülmeye gidiyor: 550 kişiyi daha işten çıkaracak Alman kimya şirketi Lanxess küçülmeye gidiyor: 550 kişiyi daha işten çıkaracak 19 Mart 2026 12:04
Asya borsalarında petrol etkisi! Asya borsalarında petrol etkisi! 19 Mart 2026 10:07
Borsa güne sınırlı düşüşle başladı Borsa güne sınırlı düşüşle başladı 19 Mart 2026 10:01
Orta Doğu çatışmaları brent petrolü 113 dolara taşıdı: Citi’den 200 dolar uyarısı! Orta Doğu çatışmaları brent petrolü 113 dolara taşıdı: Citi'den 200 dolar uyarısı! 19 Mart 2026 09:54
