Küresel elektrikli araç satışları eylülde rekor kırdı

Dünya çapında elektrikli araç satışları eylülde 2,1 milyonla aylık bazda en yüksek seviyeye ulaştı.

Oluşturma Tarihi 15 Ekim 2025 08:46

İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion, küresel elektrikli araç satışlarında eylül ayına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, dünyada geçen ay 2,1 milyon elektrikli araç satıldı. Böylece ilk kez elektrikli araç satışları aylık bazda 2 milyon eşiğini aşarak rekor seviyeye çıktı. Satışlar eylülde aylık bazda yüzde 20, yıllık bazda ise yüzde 24 artış gösterdi.

Rekor satışların ardından ocak-eylül döneminde dünyada satılan toplam elektrikli araç sayısı 14,7 milyona ulaştı. Bu dönemdeki satışlar geçen yılın 9 aylık dönemine göre yüzde 26 yükseldi.

ÇİN SATIŞLARDA LİDERLİĞİ BIRAKMIYOR

Dünyada geçen ay satılan 2,1 milyon elektrikli aracın 1,3 milyonu Çin'de kayıtlara geçti.

Ülkede ocak-eylül dönemindeki satışlar da yüzde 24 artışla 9 milyona ulaştı. Böylece, bu dönemdeki toplam satışların yüzde 61'i Çin'de gerçekleşti.

AVRUPA'DAKİ SATIŞLARDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Elektrikli araç satışları geçen ay Avrupa'da da 427 binle rekor seviyeye çıktı. Satışlar, eylülde aylık bazda yüzde 55 ve yıllık bazda yüzde 36 yükseldi.

İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya Avrupa'da elektrikli araç satışlarında güçlü büyüme görülen önemli pazarlar olmaya devam etti.

Avrupa'da elektrikli araç satışları yılın 9 aylık döneminde ise yüzde 32 artışla 3 milyona ulaştı.

ABD'DE TEŞVİKLER ÖNCESİ YÜKSEK SATIŞ

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından elektrikli araçlara yönelik federal vergi teşviklerinin 30 Eylül'de kaldırılması nedeniyle ülkedeki elektrikli araç satışları aylık bazda artış gösterdi.

Elektrikli araç satışları ABD, Kanada ve Meksika dahil olmak üzere Kuzey Amerika'da ocak-eylül döneminde yüzde 11 artışla 1,5 milyona ulaştı.

ABD'de teşviklerin sona ermesinin ardından satışların yılın dördüncü çeyreğinde keskin şekilde düşmesi bekleniyor.

Dünyanın geri kalanındaki ülkelerdeki toplam elektrikli araç satışı da ocak-eylül döneminde yüzde 48 artışla 1,2 milyon oldu.

Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmesinde, dünyadaki elektrikli araç satışlarının ilk kez bir aylık dönemde 2 milyon eşiğini aştığını belirterek, "Bu artış, büyük pazarlardaki rekor talepten kaynaklandı. Yılın 9 aylık döneminde ise satışlar yüzde 26 artışla 14,7 milyona ulaştı." ifadelerini kullandı.

