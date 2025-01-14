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Küresel enflasyon 2028'e kadar yüksek kalacak

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ve İsviçre Ekonomi Politikası Enstitüsü (IWP), üç ayda bir gerçekleştirilen "Ekonomi Uzmanları Anketi"nin 2024 son çeyrek sonuçlarını yayımladı. Ekonomistler, yüksek enflasyonun önümüzdeki yıllarda da dünya çapında bir sorun olmaya devam etmesini bekliyor.

Oluşturma Tarihi 14 Ocak 2025 13:39

Son Güncelleme Tarihi 14 Ocak 2025 13:40

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ve İsviçre Ekonomi Politikası Enstitüsü (IWP), üç ayda bir gerçekleştirilen "Ekonomi Uzmanları Anketi"nin 2024 son çeyrek sonuçlarına göre, 2025'te küresel ortalama enflasyon oranının yüzde 3,9 olması bekleniyor

Ankete göre, 2025'te küresel ortalama enflasyon oranının yüzde 3,9 olması bekleniyor. Ekonomistler, küresel enflasyonun 2026'da yüzde 3,5'e ineceğini öngörüyor. Enflasyonun 2028'de de bu seviyede kalması bekleniyor. Ekonomistler ayrıca enflasyon oranlarında bölgeye bağlı olarak büyük farklılıklar olacağını tahmin ediyor.

Bu yıl için enflasyon beklentileri, Batı Avrupa için yüzde 2,1, Kuzey Amerika için yüzde 2,6 ve Güneydoğu Asya için yüzde 2,9 ile küresel ortalamanın altında kaldı. Buna karşın 2025 enflasyon beklentileri, Güney Asya için yüzde 7,4, Güney Amerika için yüzde 33,6, Kuzey Afrika için yüzde 37,2 ve Doğu Afrika için yüzde 27,6 ile küresel ortalamanın üzerinde bulunuyor.

Ekonomistler, 2025'te Almanya için yüzde 2,4, Avusturya için yüzde 2,5 ve İsviçre için yüzde 1,2'lik bir enflasyon oranı bekliyor. Ifo araştırmacısı Niklas Potrafke değerlendirmesinde, "Enflasyon beklentileri, merkez bankalarının enflasyon hedeflerinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu enflasyon beklentileriyle daha fazla faiz indirimi olası değil." ifadesini kullandı.

Ankete, 4-18 Aralık 2024 tarihlerinde 125 ülkeden 1398 ekonomist katıldı.

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