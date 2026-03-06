Küresel gerilim gıda fiyatlarını nasıl etkiledi?

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, küresel gıda emtia fiyatları Şubat ayında yükselerek son beş aylık düşüşü sonlandırdı. Bu dönemde buğday, çoğu bitkisel yağ ve belirli et türlerindeki fiyat artışları dikkat çekerken, peynir ve şeker fiyatlarındaki gerileme artışı sınırladı.

FAO Gıda Fiyat Endeksi, Şubat ayında ortalama 125,3 puana ulaşırken, Ocak ayına göre %0,9 artış gösterdi; ancak geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1 daha düşük seviyede kaldı.

Tahıl Fiyat Endeksi ise Ocak ayına göre %1,1 yükseldi. Bu artışta, Avrupa ve ABD'de yaşanan don olayları ile Rusya ve Karadeniz bölgesindeki lojistik sorunlar küresel buğday fiyatlarını yukarı çekti. Uluslararası kaba tahıl fiyatları sınırlı bir yükseliş gösterirken, Pirinç Fiyat Endeksi güçlü basmati ve Japonica talebi sayesinde aylık %0,4 arttı.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi Şubat ayında %3,3 artarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Küresel ithalat talebinin güçlü kalması ve Güneydoğu Asya'da mevsimsel olarak düşük üretim palm yağı fiyatlarını yükseltti. Soya yağı fiyatları ABD'de biyoyakıt desteklerinin etkisiyle artarken, kanola yağı fiyatları Kanada'daki güçlü ithalat talebi ile toparlandı. Öte yandan, ayçiçek yağı fiyatları kısmen Arjantin'den gelen ek ihracat arzıyla geriledi.

Et Fiyat Endeksi ise Ocak ayına kıyasla %0,8 yükseldi. Koyun eti fiyatları tarihi zirveye ulaşırken, sığır eti fiyatları Çin ve ABD'den gelen güçlü talep ile arttı. Domuz ve kümes hayvanı eti fiyatlarındaki artış sınırlı kaldı.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi %1,2 düşüş gösterdi. Bu düşüşte peynir fiyatlarındaki gerileme belirleyici oldu. Ancak, yağsız ve tam yağlı süt tozu fiyatları Kuzey Afrika, Yakın Doğu ve Güneydoğu Asya'dan gelen güçlü talep nedeniyle arttı. Tereyağı fiyatları ise Haziran 2025'te görülen tarihi zirveden sonra ilk kez aylık bazda yükseldi.

Şeker Fiyat Endeksi Ocak ayına göre %4,1 gerilerken, Şubat 2025'e kıyasla %27,3 düşüş kaydetti. Bu düşüşte, mevcut sezonda küresel arzın bol olacağı beklentisi etkili oldu.