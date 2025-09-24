CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Küresel ham çelik üretimi ağustosta arttı

Küresel ham çelik üretimi ağustosta arttı

Küresel ham çelik üretimi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 yükselerek 145,3 milyon tona ulaştı.

Oluşturma Tarihi 24 Eylül 2025 13:31

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ağustos ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, Ağustos 2025'te geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,3 artarak 145,3 milyon tona yükseldi.

Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 0,7 azalarak 77,4 milyon tona ve Japonya'nın üretimi yüzde 3,4 azalarak 6,6 milyon tona indi.

Yine aynı dönemde Almanya'nın üretimi yüzde 10,5 düşerek 2,6 milyon tona gerilerken ABD'nin üretimi yüzde 3,2 artarak 7,2 milyon tona ulaştı.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise ağustosta yıllık bazda yüzde 7,9 artarak 3,4 milyon tona yükseldi. Ağustosta Brezilya'nın ham çelik üretimi yüzde 4,6 gerileyerek 2,9 milyon tona indi. Rusya'da üretimin yüzde 4,6 azalışla 5,5 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde, Hindistan'ın üretimi yüzde 13,2 artarak 14,1 milyon tona ve İran'ın üretimi ise yüzde 17,9 yükselerek 1,6 milyona ulaştı. Küresel ham çelik üretimi bu yılın ocak-ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 azalarak 1 milyar 230 milyon tona düştü.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor 22 Eylül 2025 09:50
Çin Merkez Bankası, gösterge faiz oranlarını sabit tuttu Çin Merkez Bankası, gösterge faiz oranlarını sabit tuttu 22 Eylül 2025 08:42
Emtia piyasaları Fed’in faiz kararı sonrası karışık seyretti Emtia piyasaları Fed'in faiz kararı sonrası karışık seyretti 21 Eylül 2025 11:23
Uzmanlar, Fed’in gelecek yıl faiz oranlarını beklenenden daha fazla indirebileceğini öngörüyor Uzmanlar, Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını beklenenden daha fazla indirebileceğini öngörüyor 21 Eylül 2025 11:21
AB’den Rusya’ya yeni yaptırım paketi AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi 19 Eylül 2025 16:17
Trump’ın vergi hamlesi, Almanya’nın dış ticaret fazlasını baskılıyor Trump'ın vergi hamlesi, Almanya'nın dış ticaret fazlasını baskılıyor 19 Eylül 2025 15:11
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 19 Eylül 2025 14:01
Almanya’da üretici fiyatlarında 16 ayın en sert düşüşü Almanya'da üretici fiyatlarında 16 ayın en sert düşüşü 19 Eylül 2025 11:18
Brent petrolün varili 66,83 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 66,83 dolardan işlem görüyor 19 Eylül 2025 09:32
İngiltere’de tüketici güveni geriledi İngiltere'de tüketici güveni geriledi 19 Eylül 2025 08:52
BoJ faiz oranını sabit bıraktı BoJ faiz oranını sabit bıraktı 19 Eylül 2025 08:54
Japonya’da çekirdek enflasyon ağustos ayında yavaşladı Japonya'da çekirdek enflasyon ağustos ayında yavaşladı 19 Eylül 2025 08:57
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler