Küresel piyasalar savaşın gölgesinde kritik ABD verisine odaklandı

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin sonlanacağına dair beklentilerin ötelenmesi, hafta boyunca karışık bir seyir oluşturdu. Gözler gelecek hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrilirken, petrol fiyatlarındaki artış ve devam eden enflasyon endişeleri yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD ve İran'dan gelen çelişkili açıklamalar risk algısını yüksek tutarken, petrol piyasasındaki gelişmeler küresel enflasyon endişelerini besliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası saldırı kararını 6 Nisan'a kadar ertelediğini açıkladı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise askeri operasyonların birkaç hafta içinde sona ereceğini belirtti.

ABD MERKEZ BANKASI FAİZ POLİTİKALARINI GÜNDEMDE TUTUYOR

Fed yetkilileri, Orta Doğu'daki gelişmelerin kısa vadeli politika belirlemede etkili olmaması gerektiğini vurguladı. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, faizlerin 2026 sonuna kadar düşebileceğini belirtti, ancak enflasyonun yüzde 2 hedefine yaklaşması gerektiğini söyledi.

Fed Başkan Yardımcısı Michael Barr, Orta Doğu riskleri nedeniyle faiz oranlarının bir süre sabit tutulması gerektiğine dikkat çekti. Para piyasaları, Fed'in gelecek dört toplantıda politika faizini sabit bırakacağı, ekim ve aralıkta ise artırabileceği tahminleriyle şekilleniyor.

ABD MAKROEKONOMİK VERİLER KARIŞIK SEYRETTİ

ABD'de imalat sanayi PMI martta 52,4'e yükselirken, hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri sırasıyla 51,1 ve 51,4'e gerileyerek 11 ayın en düşük seviyesini gördü. İthalat ve ihracat fiyat endeksleri yüksek artış kaydederken, cari işlemler açığı yüzde 20,2 düşüşle 190,7 milyar dolara indi.

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 210 bin seviyesinde gerçekleşti ve beklentilerin hafif altında kaldı. ABD'de enerji kaynaklı enflasyon artışı ve tüketici harcamalarındaki yavaşlama Fed'in politikaları açısından yakından izleniyor.

TAHVİL VE PETROL PİYASASINDA DALGALANMA

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,45'e yükselerek yaklaşık 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Brent petrolün varil fiyatı haftayı yüzde 1,4 düşüşle 106,4 dolardan kapattı. Altın yatay seyrederken onsu 4.494 dolarda kaldı. Dolar endeksi yüzde 0,5 artışla 100,2 seviyesinde seyrediyor.

Enerji kaynaklı enflasyon artışı, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Yükselen tahvil faizleri tahvil fiyatlarını düşürürken, piyasalarda satış baskısının devam etmesine neden oluyor.

AVRUPA PİYASALARI POZİTİF, TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELİŞTE

Almanya hariç Avrupa borsaları haftayı alış ağırlıklı geçirdi. ECB Başkanı Christine Lagarde, enerji şoklarının Avro Bölgesi ekonomisi için kritik olduğunu, orta vadeli yüzde 2 enflasyon hedefinin korunmasının önemine değindi.

Almanya, Fransa, İspanya ve İngiltere'de tahvil faizleri son 10-15 yılın en yüksek seviyelerine çıktı. Avrupa'da enerji arzına ilişkin gelişmeler ve yüksek fiyatlar, bölge tahvil piyasalarında yukarı yönlü baskı yaratmaya devam ediyor.

ASYA BORSALARINDA SATIŞ AĞIRLIKLI SEYİR

Asya piyasalarında Orta Doğu gerilimi ve yüksek enerji fiyatları nedeniyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Çin'de sanayi karları yüzde 15,2 artarken, Japonya'da enflasyon yıllık bazda 1,3 ile beklentilerin altında kaldı.

Japonya Merkez Bankası'nın sıkılaşma ihtimali, ülke tahvil faizlerinin yükselmesine yol açtı. Japonya ve Güney Kore borsaları Orta Doğu risklerinden olumsuz etkilendi.

TÜRKİYE PİYASALARINDA SATIŞ BASKISI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 2,68 düşüşle 12.698,19 puandan kapandı. Dolar/TL ise yüzde 0,4 artışla 44,4564 seviyesinde yer aldı.

Gelecek hafta ekonomik güven endeksi, işsizlik oranı, dış ticaret dengesi, imalat sanayi PMI ve enflasyon verileri yakından takip edilecek.