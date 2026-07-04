Küresel piyasalarda gözler kritik haftaya çevrildi! Fed, enflasyon ve NATO Zirvesi takip edilecek

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan zayıf istihdam verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı beklentilerini azaltması ve jeopolitik gerilimlerin hafiflemesiyle haftayı pozitif tamamladı. Yatırımcılar şimdi Fed toplantı tutanakları, enflasyon verileri ve Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi başta olmak üzere yoğun veri gündemine odaklandı.

FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

ABD'de tarım dışı istihdam haziran ayında yalnızca 57 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. Nisan ve mayıs aylarına ilişkin istihdam verilerinde de aşağı yönlü revizyon yapılırken, işsizlik oranı yüzde 4,2 seviyesine geriledi.

Beklentilerin altında kalan istihdam verisi, Fed'in faiz artırım sürecinde daha temkinli hareket edeceği beklentisini güçlendirdi. Verinin ardından piyasalarda Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimali yüzde 67'den yüzde 63'e geriledi.

Fed Başkanı Kevin Warsh da enflasyon beklentilerindeki gerilemeye dikkat çekerek, enflasyon hedefinden taviz verilmeyeceğini vurguladı.

ALTIN YÜKSELDİ, PETROL GERİLEDİ

Faiz beklentilerindeki değişim ve doların zayıflaması değerli metalleri destekledi.

Hafta boyunca: altının ons fiyatı yüzde 2,5 yükselerek 4 bin 175 dolara çıktı. Dolar endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 100,8 seviyesine indi.

Brent petrol ise jeopolitik risklerin azalmasının etkisiyle yüzde 2,1 düşüşle 72 dolar seviyesine geriledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise haftayı yüzde 4,49 seviyesinde tamamladı.

ABD VE AVRUPA BORSALARI YÜKSELDİ

ABD borsalarında güçlü yükselişler görüldü.

Haftalık bazda; Dow Jones yüzde 1,97 S&P 500 yüzde 1,76 Nasdaq yüzde 2,12 değer kazandı.

Avrupa tarafında da şirket bilançoları ve Almanya'nın açıkladığı vergi paketi risk iştahını artırdı.

Hafta boyunca; DAX 40 yüzde 4,49 FTSE MIB yüzde 3 FTSE 100 yüzde 1,63 CAC 40 yüzde 1,47 yükseldi.

ASYA'DA GÜNEY KORE AYRIŞTI

Asya borsalarında genel görünüm pozitif olurken, Güney Kore teknoloji hisselerindeki satışlarla negatif ayrıştı.

Haftalık bazda; Nikkei 225 yüzde 0,55 Hang Seng yüzde 2,99 Şanghay Bileşik yüzde 0,41 yükselirken, Kospi endeksi yüzde 3,84 geriledi.

BORSA İSTANBUL DA YÜKSELDİ

Yurt içinde ise Borsa İstanbul haftayı alıcılı tamamladı.

BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 1,01 değer kazanarak 14.417,91 puana yükseldi.

Dolar/TL haftayı 46,4390 seviyesinde tamamlarken, TÜİK verilerine göre haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 32,11, yılın ilk altı ayındaki enflasyon ise yüzde 17,76 olarak gerçekleşti.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER İZLENECEK?

Yeni haftada piyasaların odağında Fed toplantı tutanakları, ABD dış ticaret verileri, Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları, Çin enflasyonu, Japonya üretici fiyatları ve Türkiye'de açıklanacak sanayi üretimi verileri yer alacak.

Öte yandan Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi ile zirve kapsamında yapılacak liderler görüşmeleri de jeopolitik gelişmeler açısından yatırımcıların yakından takip edeceği başlıklar arasında bulunuyor.