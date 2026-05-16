CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Küresel piyasalarda gözler Nvidia bilançosunda

Küresel piyasalarda gözler Nvidia bilançosunda

Küresel pay piyasalarında geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti, yapay zeka teması ve ABD'de açıklanan enflasyon verileri öne çıkarken gelecek hafta için gözler jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın bilançosuna çevrildi.

AA

Oluşturma Tarihi 16 Mayıs 2026 12:11

Küresel pay piyasalarında geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti, yapay zeka teması ve ABD'de açıklanan enflasyon verileri öne çıkarken gelecek hafta için gözler jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın bilançosuna çevrildi.

TRUMP'IN ÇİN ZİYARETİ VE TEKNOLOJİ TEMASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti, piyasalarda teknoloji ve yapay zeka yatırımlarına yönelik iyimserliği artırdı. Ziyarete önde gelen şirket yöneticilerinin de eşlik etmesi, özellikle yapay zeka alanında yeni yatırım beklentilerini güçlendirdi. Ancak Orta Doğu'daki gerilimlerin sürmesi ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, risk iştahını sınırladı.

ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ YENİDEN ŞEKİLLENDİ

ABD'de açıklanan verilerde tüketici enflasyonu yıllık yüzde 3,8 ile beklentilerin üzerinde gelirken üretici enflasyonunda da sert yükseliş görüldü. Bu tablo, enerji maliyetlerinin etkisiyle enflasyon baskılarının güçlendiğine işaret etti.

Piyasalarda buna paralel olarak ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna doğru faiz artırımı yapabileceği ihtimali güçlendi. Tahvil faizleri de yükselişini sürdürerek ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,55 seviyesine çıkarak son bir yılın zirvesine yaklaştı.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE EMTİA FİYATLARI

Orta Doğu'daki gerilimler ve ABD-İran hattındaki belirsizlikler petrol fiyatlarını yukarı taşırken Brent petrol haftalık bazda sert yükseliş kaydetti. Altın ise faiz artırım beklentilerinin güçlenmesiyle düşüş eğilimine girdi.

ABD PİYASALARI VE VERİ GÜNDEMİ

New York borsasında karışık bir seyir izlendi. S&P 500 sınırlı yükselirken Nasdaq ve Dow Jones hafif geriledi. Önümüzdeki hafta ABD'de konut satışları, Fed toplantı tutanakları ve PMI verileri piyasaların yönü açısından belirleyici olacak.

AVRUPA'DA SİYASİ VE EKONOMİK BASKILAR

Avrupa borsaları genel olarak düşüş eğilimindeydi. İngiltere'deki siyasi belirsizlik tahvil piyasasında satış baskısını artırırken sterlin değer kaybetti. Euro Bölgesi'nde ise büyüme verileri beklentiler dahilinde gelirken sanayi üretiminde zayıf görünüm sürdü.

ASYA'DA ENFLASYON VE JAPONYA TAHVİL BASKISI

Asya piyasalarında satış ağırlıklı seyir görülürken Çin'de enflasyon ve üretici fiyat endeksinde yükseliş dikkat çekti. Japonya'da ise uzun vadeli tahvil faizleri 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Yen'in zayıflaması da enflasyonist riskleri artırdı.

YURT İÇİNDE BORSA İSTANBUL GERİLEDİ

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,61 düşüşle tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyon tahminlerini güncelleyerek orta vadede kademeli gerileme beklentisini koruduklarını açıkladı. Dolar/TL ise haftayı sınırlı yükselişle kapattı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA

Gelecek hafta piyasaların odağında Orta Doğu'daki gelişmeler, Fed tutanakları ve özellikle yapay zeka teması açısından kritik öneme sahip Nvidia bilançosu bulunuyor. Ayrıca ABD, Avrupa ve Asya'dan gelecek yoğun veri akışı da küresel risk iştahının yönünü belirleyecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Japonya’da toptan enflasyon son 3 yılın zirvesine çıktı Japonya’da toptan enflasyon son 3 yılın zirvesine çıktı 15 Mayıs 2026 09:19
Güney Kore’de tarihi ralli: Kospi 8 bin seviyesini gördü Güney Kore'de tarihi ralli: Kospi 8 bin seviyesini gördü 15 Mayıs 2026 09:19
Fed faiz artırımı beklentisi güçlendi: Tahvil piyasaları enflasyon riskini fiyatlıyor Fed faiz artırımı beklentisi güçlendi: Tahvil piyasaları enflasyon riskini fiyatlıyor 15 Mayıs 2026 09:15
Piyasalarda teknoloji rallisi bugün yerini satış baskısına bıraktı Piyasalarda teknoloji rallisi bugün yerini satış baskısına bıraktı 15 Mayıs 2026 09:10
Bir kilo altın kaç TL oldu? Bir kilo altın kaç TL oldu? 14 Mayıs 2026 16:40
ABD’de perakende satışlar Nisanda da arttı ABD'de perakende satışlar Nisanda da arttı 14 Mayıs 2026 16:34
ABD’de ithalat ve ihracat fiyatları beklentileri aştı! Enflasyon baskısı yeniden gündemde ABD’de ithalat ve ihracat fiyatları beklentileri aştı! Enflasyon baskısı yeniden gündemde 14 Mayıs 2026 16:07
Rus petrol ihracatı Nisan’da rekor kırdı: Gölge filo sevkiyatları zirveye ulaştı Rus petrol ihracatı Nisan’da rekor kırdı: Gölge filo sevkiyatları zirveye ulaştı 14 Mayıs 2026 14:42
ABD Hazine Bakanı’ndan Hürmüz yorumu: Çin’in çıkarı boğazın yeniden açılması ABD Hazine Bakanı’ndan Hürmüz yorumu: “Çin’in çıkarı boğazın yeniden açılması” 14 Mayıs 2026 14:09
ABD ordusuna bütçe açığı iddiası: Eğitim programlarını kısıtladı ABD ordusuna bütçe açığı iddiası: Eğitim programlarını kısıtladı 14 Mayıs 2026 11:41
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 14 Mayıs 2026 10:49
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 14 Mayıs 2026 10:01
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.367,6000 Değişim 272,76 Son veri saati:
Düşük 14265,67 Yüksek 14538,43
Açılış
45,5977 Değişim 0,1361 Son veri saati:
Düşük 45,4346 Yüksek 45,5707
Açılış
53,2744 Değişim 0,3113 Son veri saati:
Düşük 52,9412 Yüksek 53,2525
Açılış
6.644,8930 Değişim 221,020 Son veri saati:
Düşük 6607,408 Yüksek 6828,428
Açılış
111,1886 Değişim 11,9039 Son veri saati:
Düşük 110,9093 Yüksek 122,8132
Açılış
BİST En Aktif Hisseler