Kuveyt, petrol üretiminde kısıtlama gitti

Kuveyt Petrol Kurumu, Hürmüz Boğazı'nda 'serbest seyrüseferin hedef alınması' üzerine ham petrol üretiminin düşürülmek zorunda kaldığını bildirdi.

Açıklamada, bölgedeki gelişmelerin 'küresel enerji piyasalarının istikrarını tehdit eden tehlikeli bir gerilime' neden olduğu belirtilerek, 'savaşın sona ermesi halinde üretimin yeniden hızlandırılacağı' ifade edildi.

Tam üretime yeniden dönülmesinin '3 ila 4 ay sürebileceği' kaydedilen açıklamada, üretimde ne kadar kısıtlamaya gidildiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.