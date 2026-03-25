CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Kuveyt, petrol üretiminde kısıtlama gitti

Kuveyt, petrol üretiminde kısıtlama gitti

Kuveyt Petrol Kurumu, ham petrol üretiminde yeniden kısıtlamaya gidildiğini duyurdu.

DHA

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2026 08:32

Kuveyt Petrol Kurumu, Hürmüz Boğazı'nda 'serbest seyrüseferin hedef alınması' üzerine ham petrol üretiminin düşürülmek zorunda kaldığını bildirdi.

Açıklamada, bölgedeki gelişmelerin 'küresel enerji piyasalarının istikrarını tehdit eden tehlikeli bir gerilime' neden olduğu belirtilerek, 'savaşın sona ermesi halinde üretimin yeniden hızlandırılacağı' ifade edildi.

Tam üretime yeniden dönülmesinin '3 ila 4 ay sürebileceği' kaydedilen açıklamada, üretimde ne kadar kısıtlamaya gidildiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.930,1600 Değişim 227,76 Son veri saati:
Düşük 12908,86 Yüksek 13136,62
Açılış
44,3512 Değişim 0,0748 Son veri saati:
Düşük 44,2835 Yüksek 44,3583
Açılış
51,5323 Değişim 0,1812 Son veri saati:
Düşük 51,4485 Yüksek 51,6297
Açılış
6.512,2470 Değişim 208,805 Son veri saati:
Düşük 6353,627 Yüksek 6562,432
Açılış
104,5558 Değişim 4,9810 Son veri saati:
Düşük 101,4157 Yüksek 106,3967
Açılış
BİST En Aktif Hisseler