Londra'da kiralar Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 arttı. Temmuz ayı artış oranı son 5 yılın en hızlısı olsa da Londra'yı İngiltere'de kiraların en az artığı yer olarak ilk sıraya oturttu.

Temmuz ayında Londra'da yeni kiralarda ortalama haftalık ücret 541 GBP oldu.

ONS tarafından derlenen verilere göre İngiltere'de Haziran ayında enflasyonu en çok yoksullar hissetti.

İNGİLTERE'DE ENFLASYONU EN ÇOK YOKSULLAR HİSSEDİYOR

Düşük gelirli hane halkları Haziran ayında yıllık enflasyonu yüzde 8,7 olarak hissederken, yüksek gelirli hane halkları ise enflasyonu yüzde 7,8 olarak hissettiler. En yoksul ile en zengin kesim arasındaki bu fark, 2010'dan bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Hane halkı gelirlerine göre 10 dilimi ayrıldığında en düşük gelirli ikinci kesim ile en yükse gelirli ikinci kesimin hissettikleri enflasyon oranı (CPIH) Temmuz'da Haziran ayındaki yüzde 8,2'den yüzde 8,8'e çıktı.