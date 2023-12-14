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Mahnattan'da kiralar iki yılı aşkın bir süre sonra ilk kez düşüş gösterdi

ABD'de New York'un ticari, kültürel ve finansal merkezi olan Mahnattan'da kiralar, iki yılı aşkın bir süre sonra ilk kez düşüş gösterdi.

Oluşturma Tarihi 14 Aralık 2023 09:06

Son Güncelleme Tarihi 14 Aralık 2023 09:06

Gayrimenkul piyasasında değerleme ve danışmanlık hizmeti yapan Douglas Elliman ve Miller Samuel tarafından hazırlanan rapora göre, ABD'nin en yüksek kira bedeline sahip bölgelerinin başında gelen Manhattan'daki ortalama kira Kasım ayında yüzde 2 gerileyerek 4.095 dolardan 4.000 dolara indi.

Rapora göre, bu düşüş sınırlı da olsa, son 27 ayda ortalama fiyatlarda yıldan yıla görülen ilk düşüşe işaret ediyor.

Miller Samuel CEO'su Jonathan Miller, "Fiyatlar karşılanabilirlik eşiğine ulaştı ve tepki de bu şekilde oldu." dedi.

Sıkı arz ve güçlü talep, bölgede kiraların yaz boyunca rekor seviyelere çıkmasına neden oldu; sonbahar başından itibaren ise sabit bir seyir izledi.

Gayrimenkul brokerları artık talebin hızla azaldığını söylüyorlar.

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