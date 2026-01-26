Malezya varlıklarına son 7 yılın en güçlü talebi!

Ringgit, yaklaşık yüzde 1'lik değer kazancıyla dolar karşısında 3,9678 seviyesine yükselerek Mayıs 2018'den bu yana en güçlü düzeyine ulaştı. FTSE Bursa Malezya KLCI endeksi de yaklaşık yüzde 1,2 artış kaydetti. Ortak döviz müdahalesi ihtimaline dair endişelerin dolarda satış baskısı yaratmasıyla, diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Malezya varlıklarında da yükseliş görüldü.

Malezya ekonomisinde büyüme ivmesinin bu yıl da sürmesi bekleniyor. Bu görünümde güçlü iç talep, turizm gelirlerinde artış potansiyeli ve veri merkezi sektöründe hızlı genişleme beklentileri etkili oluyor. Hong Kong merkezli fon yöneticisi Leonard Kwan, T. Rowe Price'ın gelişmekte olan Asya para birimleri arasında ringgit konusunda en iyimser kurum olduğunu belirterek, bunun nedenini ringgitin "yeterli enerji kaynaklarına sahip veri merkezleri için cazip bir hedef olması ve turizm açısından güçlü bir konumda bulunması" şeklinde açıkladı.

Bölgede üst üste iki yıl boyunca rakiplerinden daha iyi performans sergileyen ringgit, Ocak ayından bu yana Asya'nın en güçlü para birimi konumunda. Oversea-Chinese Banking'den bir stratejist, yuan ve yendeki değer kazanımlarının da desteğiyle kurun 3,9650 seviyesine doğru güçlenebileceğini ifade ederken, Gama Asset Management bu çeyrekte dolar karşısında 3,9 seviyesinin görülebileceğini öngörüyor.

Goldman Sachs stratejistlerine göre teknoloji ihracatı, doğrudan yabancı yatırımlar ve Malezya Merkez Bankası'nın bu yıl faizleri sabit tutma ihtimali, ringgitin 2026'da Güney Asya'daki benzerlerine kıyasla yeniden güçlü bir performans sergilemesine katkı sağlayabilir. Merkez Bankası geçtiğimiz hafta politika faizinde değişikliğe gitmedi.

Yabancı yatırımcıların yeniden piyasaya dönmesi de hisse senetlerine olan ilgiyi artırıyor. Küresel fonlar bu ay net 256 milyon dolarlık yerel hisse alımı yaptı. Bu tutar, gelişmekte olan bölgesel piyasalar arasında en yüksek seviyeyi temsil ederken, KLCI endeksinin 2018'den bu yana en yüksek düzeye çıkmasına destek oldu. Analistlere göre, görece ucuz değerlemeler nedeniyle bankacılık hisseleri yükselişin ana sürükleyicisi olurken, Bursa Malezya Finans Endeksi yüzde 1,7 artışla yeni bir rekor kırdı.