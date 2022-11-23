Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonu düşürmenin ABD Merkez Bankası(Fed) için kritik olmaya devam ettiğini yineledi.

Mester, "Yüksek enflasyon seviyeleri göz önüne alındığında, fiyat istikrarını yeniden sağlamak Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bir numaralı odak noktası olmaya devam ediyor. Enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürmek için araçlarımızı kullanmaya kararlıyız" dedi.

Mester, ücret artışlarının çoğu durumda enflasyonun altında kaldığını ve işçi ücretlerinin enflasyonun temel itici gücü olmadığını söyledi.