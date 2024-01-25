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Musk'tan Çinli otomobil üreticileri yorumu: Küresel rakiplerini yerle bir ederler

Tesla CEO'su Elon Musk, Çinli otomobil üreticilerinin ticari engeller olmaması halinde küresel rakiplerini "yerle bir edeceğini" söyledi.

Oluşturma Tarihi 25 Ocak 2024 08:42

Son Güncelleme Tarihi 25 Ocak 2024 08:42

Çin merkezli BYD, geçtiğimiz çeyrekte dünyanın en çok satan elektrikli araç şirketi olarak Tesla'yı geride bırakmıştı

Musk, Tesla'nın 4'ncü çeyrek mali sonuçlarının ardından analistlerle yaptığı görüşmede Çinli otomobil şirketlerinin "en rekabetçi" şirketler olduğunu ve "ne tür gümrük vergileri veya ticaret engelleri oluşturulduğuna bağlı olarak Çin dışında önemli başarılar elde edeceklerini" söyledi.

Musk, "Eğer herhangi bir ticari engel konulmazsa, dünyadaki diğer otomobil şirketlerinin çoğunu yerle bir edecekler. Son derece iyiler" diye konuştu.

Musk açıklamasında, Çinli rakiplerle ortaklık kurmak için "belirgin bir fırsat" olmadığını ancak Tesla'nın onlara şarj ağına erişim izni vermeye ve otonom sürüş gibi diğer teknolojileri lisanslamaya açık olduğunu söyledi.

Tüketici analizleri firması Lansgton'un ortaklarından Spencer Imel, "BYD ve Nio gibi otomobil üreticileri güvenilirlik, dayanıklılık ve güvenlik konularında orta sıralarda yer alsalar da, araç içi teknoloji ve batarya değiştirme gibi yeniliklerle Çin'de yüksek talep görüyorlar" dedi.

Imel, "Bunun, denizaşırı ülkelerde gelecekteki büyümelerinde önemli bir bileşen ve farklılaştırıcı olacağına inanıyoruz" dedi. Yine de Çinli otomobil şirketlerinin ABD'deki marka bilinirliğinin hala son derece düşük olduğunu belirtti.

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