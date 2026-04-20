Nijerya rafine yakıtta net ihracatçı konumuna geçti

Nijerya, ham petrol ihraç edip işlenmiş yakıt ithal eden yapısını tersine çevirerek tarihinde ilk kez rafine petrol ürünlerinde net ihracatçı konumuna ulaştı.

AA

Oluşturma Tarihi 20 Nisan 2026 15:56

Son Güncelleme Tarihi 20 Nisan 2026 15:57

Nijeryalı iş insanı Aliko Dangote'ye ait Dangote Petrol Rafinerisi ve Petrokimya Tesisi, Mart 2026'da günlük 44 bin varil benzin ihraç ederek ülkenin ithalatını geride bıraktı ve yaklaşık günlük 3 bin varillik arz fazlası oluşmasını sağladı.

Piyasa verilerine göre, Nijerya'nın benzin ithalatı mart ayında günlük 41 bin varile gerileyerek şimdiye kadarki en düşük seviyeye indi.

Rafinerinin üretimini artırmasıyla ithalat düşerken, ortaya çıkan fazlalık ihracata yönlendirildi.

Böylece Nijerya, ham petrol ihraç edip işlenmiş yakıt ithal eden yapısını tersine çevirerek tarihinde ilk kez rafine petrol ürünlerinde net ihracatçı konumuna ulaştı.

Günlük 650 bin varil kapasiteye sahip Dangote Rafinerisi, mart ayında yaklaşık 565 bin varil ham petrol işledi. Bu miktar, tesisin 2023 sonlarında faaliyete geçmesinden bu yana kaydedilen en yüksek seviyelerden biri oldu.

Dangote, bu dönüşümde Nijerya hükümetinin enerji sektöründe yatırım ortamını iyileştiren politikalarının etkili olduğunu belirtti.

Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olan Nijerya, uzun yıllar yeterli rafinaj kapasitesine sahip olmaması nedeniyle iç talebi karşılamak için yakıt ithalatına bağımlı kalmıştı.

AFRİKA'NIN EN BÜYÜK PETROL RAFİNERİSİ

Afrika'nın en zengin iş adamlarından Nijeryalı Aliko Dangote tarafından ülkenin ticari kenti Lagos'ta inşa ettirilen ve yaklaşık 19 milyar dolara mal olan Dangote Petrol Rafinerisi, ocakta üretime başlamıştı.

Rafineri, eyaletin Lekki bölgesinde, Atlantik Okyanusu açıklarında yer alıyor.

Kıtanın en büyük petrol rafinerisi olarak bilinen Dangote, tam kapasite çalıştığında Nijerya'nın rafine ürün ihtiyacının tamamını karşılayabilecek.

