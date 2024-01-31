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Nikkei 225 Endeksi 26 yılın en iyi Ocak ayında

Nikkei 225 Endeksi 26 yılın en iyi Ocak ayını geçirme yolunda ilerliyor.

Oluşturma Tarihi 31 Ocak 2024 09:17

Son Güncelleme Tarihi 31 Ocak 2024 09:17

Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi, endeks bilenşenleri içindeki çip sektörü hisselerinin Wall Street'teki benzerlerini takip ederek değer kaybetmelerine rağmen, 26 yılın en iyi Ocak ayını geçirme yolunda ilerliyor.

Nikkei 225 gühüh ilk seansında yüzde 0,26 gerilese de yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 7,21 yükseldi. Bu, Ocak 1998'deki yaklaşık %9'luk artıştan bu yana yıla en iyi başlangız oldu. 2024 Ocak ayı, 2013'te Abenomics'in başlangıcında yaşanan %7,15'lik artışı geride bıraktı.

Topix endeksi ise sabah işlemlerini yatay tamamladı.

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