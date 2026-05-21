Nvidia’dan tarihi bilanço! Gelir 81,6 milyar dolara çıktı, kâr üçe katlandı

ABD merkezli çip devi NVIDIA, yapay zeka yatırımlarındaki küresel patlamanın etkisiyle beklentileri aşan güçlü bir bilanço açıkladı. Şirketin geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 85 artarak 81,6 milyar dolara yükseldi.

Oluşturma Tarihi 21 Mayıs 2026 08:28

Son Güncelleme Tarihi 21 Mayıs 2026 08:34

California merkezli çip üreticisi Nvidia, bilançosunda 2027 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul ettiği 26 Nisan'da sona eren üç aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketin geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 85 artarak 81,6 milyar dolara yükseldi.

Şirket, 26 Nisan'da sona eren ve 2027 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul edilen döneme ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre Nvidia'nın geliri bir önceki çeyreğe göre de yüzde 20 arttı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 44,1 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Piyasalarda Nvidia'nın bu dönemde yaklaşık 78,9 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyordu. Açıklanan rakam böylece beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

KâR YÜZDE 211 ARTTI

Şirketin net kârı da aynı dönemde dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Nvidia'nın net kârı yıllık bazda yüzde 211 artarak 58,3 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde şirket 18,8 milyar dolar net kâr açıklamıştı.

Hisse başına kâr ise 76 sentten 2,39 dolara çıktı. Böylece şirket, hem gelir hem de kârlılık tarafında piyasa tahminlerini aşmış oldu.

80 MİLYAR DOLARLIK GERİ ALIM KARARI

Nvidia ayrıca yatırımcıları destekleyecek önemli bir adım da attı. Şirket yönetim kurulu, 80 milyar dolarlık ek hisse geri alım programını onayladı. Bunun yanında çeyreklik nakit temettü ödemesi de hisse başına 1 sentten 25 sente yükseltildi.

JENSEN HUANG: YAPAY ZEKA ÇAĞININ MERKEZİNDEYİZ

Jensen Huang, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde yapay zekanın yeni bir ekonomik dönemi başlattığını söyledi.

Huang, "Yapay zeka fabrikalarının inşası insanlık tarihindeki en büyük altyapı genişlemesine dönüşüyor ve bu süreç olağanüstü hızla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Ajan tabanlı yapay zeka dönemine girildiğini belirten Huang, bu sistemlerin artık yalnızca bilgi üretmediğini, aynı zamanda ekonomik değer ve iş gücü oluşturduğunu ifade ederek Nvidia'nın bu dönüşümün merkezinde bulunduğunu vurguladı.

