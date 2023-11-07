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OECD bölgesinde enflasyon geriledi

OECD ülkelerinde enflasyon, yüzde 6,2'ye gerilemesiyle iki aylık artışın ardından hafif bir düşüş gösterdi.

Oluşturma Tarihi 07 Kasım 2023 15:37

Son Güncelleme Tarihi 07 Kasım 2023 15:37

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinde enflasyon, iki aylık artışın ardından Eylül ayında hafif bir düşüş gösterdi.

OECD'nin mail yoluyla paylaştığı rapora göre, 2023 yılının Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 6,2 oldu. Önceki ay enflasyon oranı yüzde 6,4 seviyesinde bulunuyordu.

Enflasyon 8 OECD ülkesinde artarken, 27'sinde düşüş gösterdi.

Aynı ayda enerji fiyatlarında düşüş yüzde 1,3'ten yüzde 0,5'e geldi. Gıda fiyatları artış hızı yüzde 9,8'den yüzde 8,1'e yavaşladı.

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