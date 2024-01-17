OPEC 2024-2025 yılı küresel büyüme tahminini açıkladı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü(OPEC), 2023 yılı için küresel büyüme tahmini yükseltirken, 2024 tahmininde değişikliğe gitmedi; 2025 yılına ilişkin ilk tahminini açıkladı.

BREZİLYA VE RUSYA'NIN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

OPEC'in aylık "Petrol Piyasası" raporunda, global büyüme beklentilerine de yer verildi. OPEC, global büyüme beklentisini 2023 yılı için yüzde 2,9'dan yüzde 3,0'e çıkardı. 2024 yılı için beklentisini yüzde 2,6 olarak koruyan OPEC, 2025 yılı için yüzde 2,8 büyüme bekletiğini açıkladı.

OPEC, bu yıl için sadece Brezilya ve Rusya'nın büyüme beklentilerini yükseltirken, diğerlerini değiştirmedi.