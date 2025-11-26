Piyasalar Fed'e yönelik beklentilerle pozitif seyrediyor

ABD'de enflasyon ve istihdam piyasasına yönelik riskler ekonomi otoritelerinin gelecek döneme ilişkin kararlarını zorlaştırırken, enflasyonist endişelerin azalmasıyla odak istihdam tarafındaki gelişmelere yöneldi.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentilere paralel gerçekleşti. Ülkede perakende satışlar ise eylülde yüzde 0,2 ile beklentilerin altında arttı.

Dün istihdam tarafındaki veri akışı da yakından takip edildi. ADP özel sektör istihdamı haftalık 13 bin 500 kişi azalırken, ülkede özel sektörün istihdam kaybının hızlandığı görüldü.

Fed'in aralık ayında vereceği faiz kararında etkili olabilecek her türlü verinin takip edildiğini belirten analistler, iş gücü piyasasındaki zayıflama işaretleriyle faiz indirimi beklentilerinin güçlendiğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler yüzde 85'i aşarken, bugün açıklanacak Fed'in Bej Kitap raporunun ülkedeki ekonomik görünüme yönelik daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

YENİ FED BAŞKANININ YIL BİTMEDEN AÇIKLANACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Bu gelişmelere ek olarak, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün, görev süresi Mayıs 2026'da sona erecek Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçebilecek muhtemel isimlerle devam eden görüşmelere dair açıklamalarda bulundu.

Bessent, Başkan Donald Trump'ın Noel'den önce Fed'in yeni başkanının kim olacağına dair açıklama yapma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ederek, 5 güçlü aday bulunduğunu ve tüm adayların kendisini etkilediğini anlattı.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 7. işlem gününü de düştü. Dün 4 baz puan gerileyen tahvil faizi günü yüzde 4'te tamamlarken, yeni işlem gününde 4,01 seviyesinde dengelendi.

Dolar endeksi ise Fed'e yönelik güç kazanan faiz indirim beklentileriyle dün yüzde 0,5 azalışla 99,6 seviyesine gerilerken, yeni işlem gününde yatay seyrediyor. Altın tarafında da Fed'e ilişkin gevşeme beklentileri fiyatlanırken, altının ons fiyatı yüzde 0,7 artışla 4 bin 162 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varili yüzde 0,4 yükselişle 62 dolardan alıcı buluyor.

NEW YORK BORSASI POZİTİF SEYRETTİ

Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 1,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,91 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı.

Şirketler tarafında ise Meta'nın Alphabet'in yapay zeka çiplerini satın almayı düşündüğüne dair haber sonrasında Nvidia hisselerindeki yüzde 2,6'lık düşüş dikkati çekti. Nvidia'dan yapılan açıklamada, Alphabet'in başarısından büyük memnuniyet duyulduğu ve şirkete tedarik sağlanmaya devam edileceği belirtildi. Açıklamada, Nvidia'nın "sektörün bir nesil önünde olduğu" ifade edildi.

Alphabet hisseleri ise dün yüzde 1,6 değer kazandı. ABD'li diğer teknoloji devlerinden Meta'nın hisseleri yüzde 3,8, Broadcom'un hisseleri yüzde 1,9 ve Amazon'un hisseleri yüzde 1,5 artış gösterdi.

AVRUPA BORSALARI ALICILI SEYRETTİ

Avrupa borsalarında dün artan küresel risk iştahının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yönelik gelişmeler de bölgenin odağında kalmayı sürdürüyor. Savaşın sonlandırılmasına yönelik girişimler devam ederken bu durum piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna barış sürecinde ilerleme kaydettiklerini, ancak sonucu görmek için hala erken olduğunu söyledi.

Şirketler tarafında ise savunma sanayi hisselerinde bir süredir devam eden satış baskısı ortadan kalkarken, Ukrayna ile Rusya arasında bir barış anlaşmasından fayda sağlanacağı beklentisiyle Avrupalı inşaat firmalarının hisselerinde alıcılı bir seyir izlendi.

Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,97, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,95, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

ASYA BORSALARI POZİTİF SEYREDİYOR

Asya borsaları, Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve teknoloji hisselerindeki toparlanmalarının etkisiyle yeni işlem gününde pozitif bir seyir izliyor.

Japonya'da yeni Başbakan Takaiçi Sanae'nin attığı adımlar da piyasaların odağında bulunuyor. Japonya'da hükümet, israfı azaltmak ve ekonomik büyümenin sağlanması için sübvansiyon ve vergi indirimlerini denetlemek üzere "Özel Vergi Tedbirleri ve Sübvansiyonları İnceleme Ofisi"ni açtı.

Başbakan Takaiçi, ülkenin mali sağlığına yönelik sorumlu ve proaktif kamu maliyesi politikasını izleyeceklerini bildirmişti. Ulusal basında yeni ofis, ABD Başkanı Trump'ın ocakta göreve başlamasının ardından kurulan ABD Hükümet Verimliliği Departmanına (DOGE) benzetildi.

Bu gelişmelerin yanı sıra Japonya ve Çin arasındaki siyasi gerilim de varlığını koruyor. Çin, Japonya Başbakanı Takaiçi'nin, Tayvan sorununa askeri müdahale ihtimalini ima eden sözlerine ilişkin, tutumunu açıklığa kavuşturmasını istedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Japon hükümetinin, Tayvan konusunda tutumunu değiştirmediğine ilişkin açıklamalarına karşın, bu tutumun ne olduğuna dair kamuya bir açıklama yapmadığını belirtti.

Bölgede açıklanan verilere göre Güney Kore'de kasım ayına ilişkin iş dünyası güven endeksi 70 ile beklentilerin üzerinde açıklanırken, bir önceki aya göre artış kaydetti. Japonya'da eylül ayına ilişkin öncü endeks ise 108,6 ile tahminleri geride bıraktı.

Öte yandan, Japonya'da bugün düzenlenen 40 yıllık devlet tahvili ihalesinde, devam eden mali endişelere rağmen getirilerdeki artışın yatırımcı ilgisini artırmasıyla, talep 12 aylık ortalamanın üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

YURT İÇİNDE TCMB BAŞKANI KARAHAN'IN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLECEK

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,28 değer kaybederek 10.857,17 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,18 arttı.

Yeni işlem gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" canlı yayını yatırımcıların odağına yerleşti.

Dolar/TL, dün günü 42,4170'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,4650'den işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvurular ve Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.30 ABD, eylül ayı dayanıklı mal siparişleri

20.00 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

21.00 Türkiye, TCMB Başkanı Karahan'ın konuşması

22.00 ABD, Fed'in Bej Kitap raporu