Richmond Fed Başkanı Barkin: Enflasyon hedefine dönmek zaman alacak

Stanford Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte konuşan Barkin, "Enflasyon muhtemelen zirveyi geçmiş durumda. Ancak hedefe dönmenin zaman alacağını düşünüyorum ve sonuç olarak hala yapacak işlerimiz olduğuna inanıyorum" dedi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonu zaman içinde aşağı çekmek için merkez bankasının faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi ve yüksek bir seviyede tutması gerektiğini söyledi.

Barkin, bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi'nin oy hakkı olan bir üyesi değil.

Konuşmasının ardından soru-cevap bölümünde, "Daha sığ bir oranda faiz artışı yolunun güzelliği, yanılıyorsanız o kadar da çok yanlış yapmış olmasınız" ifadelerini kullanan Barkin, istihdam ve tüketimin bu yıl ilk okumalarda güçlü kaldığını işaret etti. Ocak ayında %3,4 olan işsizlik oranının 54 yılın en düşük seviyesinde olduğuna dikkat çeken Barkin, "İşgücü piyasası hala oldukça sıkı. Fiyatları son 30 yılın istikrarına döndürmek muhtemelen çok daha fazla zaman ve çaba gerektirecek" diye konuştu.

Fed'in enflasyon hedefini %3'e yükseltmesi önerisine karşı çıkan şu anda bunu yapmak için bir neden görmediğini belirten Barkin, gazetecilerle açıklamasında, Fed'in 21-22 Mart'taki toplantısında ne kadar büyük bir faiz artırımı yapmasını desteklediği konusunda bilgi vermedi, ancak biraz düşünerek hareket etmenin faydalarına değindi.

Barkin, "Daha temkinli bir oranda faiz artırma yolunda olmak, size daha uzun süre hareket etme veya gerekirse daha yükseğe çıkma yeteneği açısından çok daha fazla esneklik sağlıyor." dedi.