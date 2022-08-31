Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in fiyatlardaki yükselişi yatıştırmak için çabalarını çekinmeden sürdüreceğini, ancak enflasyonda gerilemenin sorunsuz bir süreç de olmayacağını söyledi.

ENFLASYONU DÜŞÜRME ÇABALARI RESESYON RİSKİNİ ARTIRIYOR

"Yüzde 2 enflasyon hedefimize dönmeye bağlıyız ve bu hedefi yakalamak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuşan Barkin, resesyonun bu süreçteki risklerden biri olduğunu da vurguladı.

Bu yıl FOMC'nin oy verme hakkına sahip bir üyesi olmayan Barkin, ABD ekonomisinde yaşanacak bir resesyonun 2008'e benzemeyeceğini, 2008'deki gibi bir felaket olmayacağını da savundu.

"ENFLASYONUN HEMEN DÜŞMESİNİ BEKLEMİYORUM"

Konuşmasında para politikası adımlarının etkilerinin biraz gecikmeli olarak görüldüğüne de dikkat çeken Barkin, "Bu nedenle enflasyonun hemen aşağı gelmesini beklemiyorum" ifadelerini de kullandı