Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, geçtiğimiz hafta yapılan FOMC toplantısında faiz artırımı kararı alınırken başka bir düşünce içine girmediğini, faiz artırımı ihtiyacı konusunda nedenin açık olduğunu söyledi.

CNN'e konuşan Barkin, "Enflasyon yüksek. Talep aşağı gelmiş görünmedi. Bu ortamda faiz artırımı için neden açıktı" diye konuştu.

Fed Başkanı Powell, FOMC toplantısı sonrası yaptığı açıklamada politika yapıcıların bankacılık sektöründeki gerilim ışığında faiz artırımlarına ara vermeyi de değerlendirdiklerini ifade etmişti. Ancak Barkin'in açıklamaları politika yapıcıların bu konuda çok endişeli olmadıklarını gösterdi.

Kendisinin odak noktasını enflasyonu aşağı getirmek olarak devam ettirdiğini belirten Barkin, "İnsanlar bizden enflasyonu kontrol altına almamızı istiyorlar. Bizden bunu yapmamızı istiyorlar. Bizim görevimiz de bunu yapmak" diye konuştu.