Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in enflasyonu orta vadeli hedefine geri getirmek için mücadelesinde daha küçük faiz artırımlarına doğru yönelmesi taraftarı olduğunu söyledi.

Bloomberg TV'ye konuşan Barkin, "Daha yavaş bir faiz artırım patikasının destekleyicisiyim" ifadelerini kullanırken faiz oranlarının nereye kadar yükselmesi gerektiğine inandığı konusunda bilgi vermedi. Barkin, "Fed, fiyat baskılarını hafifletmek için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacak" dedi.

Fed'in faiz artırımlarının çok yakın zamanda durmayacağını ortaya koyması gerektiğini belirten Barkin, politikanın gevşetilmesine yönelik herhangi bir tartışmanın enflasyonun kontrol altına alınıldığından emin olunması sonrasına bırakılması gerektiğini de vurguladı.

Barkin, faizlerin 2024'e kadar yüksek tutulmasını bekleyip beklemediği yönündeki bir soruya, "Bu, enflasyon tarnafından ne göreceğimize bağlı" yanıtını verdi.