Rosatom, Çin'deki yeni güç ünitesi için ilk yakıtı teslim etti

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un yakıt şirketi TVEL, Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan Tianwan Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 7. ünitesindeki VVER-1200 reaktörüne yüklenecek ilk nükleer yakıtı teslim etti.

26 Ocak 2026

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk yakıt ve yedek olarak tedarik edilen belirli sayıdaki yakıt demetini içeren nükleer yakıt, Rosatom'a bağlı Novosibirsk Kimyasal Konsantre Fabrikası'nda (NZHK AŞ) üretildi.

Sevkiyat, Rus tasarımı 3+ nesil VVER-1200 reaktörleri baz alınarak inşa edilen Tianwan NGS'nin 7. ve 8. ünitelerinin yakıt tedarikine yönelik TVEL AŞ ile yapılan sözleşme kapsamında gerçekleştirildi. Bu sevkiyat, VVER-1200 reaktörleri için Rus nükleer yakıtının Çin'e tedarik edilmesindeki ilk deneyim oldu.

Daha önce Novosibirsk'ten Çin'e, Tianwan NGS bünyesinde işletmede olan 4 adet VVER-1000 reaktörü için yakıt gönderiliyordu. Eş zamanlı olarak, Sichuan eyaletindeki Yibin yakıt fabrikasında, TVEL AŞ lisansı altında ve Rus bileşenleri kullanılarak VVER-1000 yakıt demetlerinin üretimi yerelleştirildi. Şu an aynı fabrikada VVER-1200 reaktörleri için yakıt üretiminin yerelleştirilmesi süreci tamamlanıyor.

Çin'de, Tianwan NGS'nin 7. ve 8. ünitelerinin yanı sıra ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan Xudapu NGS'nin 3 ve 4'üncü üniteleri de dahil olmak üzere toplam 4 yeni VVER-1200 reaktörü inşa ediliyor. Bu projeler, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı alanındaki kapsamlı Rus-Çin devletlerarası iş birliği programının bir parçasını oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, TVEL AŞ Ticaret ve Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Oleg Grigoryev, VVER-1200 reaktörü için yapılan ilk nükleer yakıt sevkiyatının Çinli ortaklarıyla işbirliğinde yeni bir sayfa açtığını belirterek, "2026'da Tianwan ve Xudapu nükleer güç santrallerinin üniteleri için üç başlangıç bölgesi daha tedarik etmeyi planlıyoruz, bu da tek bir yıl içindeki rekor nükleer yakıt sevkiyat hacmi anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Genel olarak Çin Ulusal Nükleer Kurumu (CNNC) bünyesindeki şirketlerle ortaklıklarının, üretimin yerelleştirilmesi, hızlı nötron reaktörlerine yakıt sağlanması ve diğer konular dahil olmak üzere birçok yönde dinamik şekilde geliştiğinin altını çizen Grigoryev, "Bununla birlikte, nükleer yakıt döngüsündeki iş birliği potansiyelimiz henüz tükenmedi, gelişme için geniş perspektifler görüyoruz ve Çin pazarına yeni ürünlerle çözümler sunmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

