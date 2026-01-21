Rusya piyasaları yükselişe geçti

Moskova Borsası (MOEX), Witkoff'un açıklamalarının ardından yüzde 1,08 değer kazanarak 2.767 puanın üzerine çıkarken dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,08 artışla 1.120 puana yükseldi.

Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,17 değer kazanırken dolar/ruble paritesi 77,60 seviyesine indi.

Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev arasında İsviçre'nin Davos kasabasında yapılan görüşmenin ardından iki isim de temasların olumlu geçtiğini açıklamış, Witkoff, yarın Moskova'ya giderek Putin ile Ukrayna konusunu görüşmeyi planladığını duyurmuştu.

Witkoff'un Moskova ziyaretinde Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in de bulunması bekleniyor.