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Rusya'nın bütçe gelirleri yüzde 38 arttı

Rusya Maliye Bakanlığı, bütçe gelirlerinin ocak-haziran aylarında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 17 milyar rubleye (yaklaşık 192 milyar dolar) çıktığını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 09 Temmuz 2024 16:28

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki bütçe gelir ve giderlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Yılın ilk altı ayında petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin önceki yıla kıyasla yüzde 26,6 artarak 11,3 milyar rubleye çıktığına işaret edilen açıklamada, petrol ve doğal gaz gelirlerinin de yüzde 68,5 artarak 5,7 milyar rubleye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde, toplam bütçe gelirlerinin yüzde 38 artarak 17 milyar rubleye çıktığı bilgisine yer verilerek, bütçe açığının GSYH'ye oranının haziranda önceki yılın aynı dönemine kıyasla 0,9 puan azalarak yüzde 0,5'e gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, ana petrol ve doğal gaz dışı gelir kaynaklarında olumlu ve istikrarlı bir seyrin yaşandığı ve söz konusu kalemlerdeki gelirlerin yıl sonuna kadar artmasının beklendiği ifade edildi.

Rusya'da bütçenin 2023'te 3,24 trilyon ruble açık verdiği tahmin ediliyor.

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