Rusya'nın Ulusal Refah Fonu rezervleri arttı

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri, ağustosta aylık bazda yüzde 0,45 artarak 13 trilyon 140 milyar rubleye (yaklaşık 162,4 milyar dolar) yükseldi.

Oluşturma Tarihi 03 Eylül 2025 14:02

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nun durumuna ilişkin detaylara yer verildi.

Fon hacminin ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,45 arttığı belirtilen açıklamada, toplam hacmin 1 Eylül itibarıyla 13 trilyon 140 milyar rubleye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, rezervlerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının ise yüzde 5,9 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda ruble, altın ve yuan cinsinden varlıklar bulunuyor.

Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de, avro varlıklarını ise Ocak 2024'te sıfırlamıştı.

